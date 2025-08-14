Simtel și ANT Energy, împreună pentru un nou model de afaceri în energie verde
- Taranu Gabriela
- 14 august 2025, 18:07
Într-un nou episod al podcastului „Picătura de business”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, cu participarea lui Virgil Munteanu, director executiv al Editurii Evenimentul și Capital, Adrian Țița, CEO și fondator ANT Energy, a vorbit despre cum alianța cu Simtel a accelerat tranziția către o piață a energiei regenerabile bazată pe stocare și optimizare inteligentă a vânzării energiei.
De la construcția parcurilor la optimizarea vânzării energiei
În urmă cu trei ani, Simtel a preluat 51% din ANT Energy. Dacă, inițial, colaborarea a fost văzută ca o completare naturală între o companie specializată în construcția de parcuri fotovoltaice (Simtel) și una axată pe administrarea lor și optimizarea tranzacțiilor pe piața de energie (ANT Energy), în timp parteneriatul s-a transformat într-un motor de creștere accelerată.
„Simtel construiește, noi administrăm și vindem. Iar când ai în spate același grup, îți poți permite să oferi clienților un pachet complet: de la proiectare și execuție, la integrarea bateriilor și strategie de valorificare a energiei”, explică Țița. Această abordare integrată a devenit un avantaj competitiv major într-o piață în care diferențele de preț între orele de zi și seară sunt uriașe, iar stocarea devine esențială pentru profitabilitate.
Bateriile, diferența dintre pierdere și profit
Potrivit CEO-ului ANT Energy, colaborarea cu Simtel a permis extinderea rapidă a portofoliului de clienți și adoptarea mai accelerată a soluțiilor de stocare. „În trecut, discuția despre baterii era amânată sau privită ca un cost suplimentar. Astăzi, clienții înțeleg că fără stocare pot ajunge să vândă energia în pierdere. Simtel a contribuit decisiv la această schimbare de mentalitate, pentru că poate livra direct infrastructura necesară”, precizează Țița.
La nivel de piață, mesajul comun al celor două companii este clar: fotovoltaicul de astăzi nu mai este doar despre producție, ci și despre momentul vânzării energiei. „Dacă poți stoca energia produsă în miezul zilei și o poți vinde seara, când prețul este mai mare, atunci modelul de afaceri devine mult mai solid. Asta este filosofia noastră comună cu Simtel”, adaugă CEO-ul ANT Energy.
Planuri ambițioase pe termen scurt și mediu
Pe termen scurt, obiectivul grupului este consolidarea poziției pe piața locală și extinderea capacităților de stocare instalate. Pe termen mediu, planul este de a exporta acest model integrat și pe piețe externe, acolo unde legislația și infrastructura permit implementarea rapidă a unor soluții similare.
„Nu ne-am asociat doar pentru a împărți costuri sau resurse. Am făcut-o pentru a schimba modul în care se face business în fotovoltaic. Și cred că rezultatele din ultimii ani arată că direcția e corectă”, conchide Adrian Țița.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.