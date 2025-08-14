EVZ Special Simtel și ANT Energy, împreună pentru un nou model de afaceri în energie verde







Într-un nou episod al podcastului „Picătura de business”, moderat de Sorin Andreiana, redactor-șef al revistei Capital, cu participarea lui Virgil Munteanu, director executiv al Editurii Evenimentul și Capital, Adrian Țița, CEO și fondator ANT Energy, a vorbit despre cum alianța cu Simtel a accelerat tranziția către o piață a energiei regenerabile bazată pe stocare și optimizare inteligentă a vânzării energiei.

În urmă cu trei ani, Simtel a preluat 51% din ANT Energy. Dacă, inițial, colaborarea a fost văzută ca o completare naturală între o companie specializată în construcția de parcuri fotovoltaice (Simtel) și una axată pe administrarea lor și optimizarea tranzacțiilor pe piața de energie (ANT Energy), în timp parteneriatul s-a transformat într-un motor de creștere accelerată.

„Simtel construiește, noi administrăm și vindem. Iar când ai în spate același grup, îți poți permite să oferi clienților un pachet complet: de la proiectare și execuție, la integrarea bateriilor și strategie de valorificare a energiei”, explică Țița. Această abordare integrată a devenit un avantaj competitiv major într-o piață în care diferențele de preț între orele de zi și seară sunt uriașe, iar stocarea devine esențială pentru profitabilitate.

Potrivit CEO-ului ANT Energy, colaborarea cu Simtel a permis extinderea rapidă a portofoliului de clienți și adoptarea mai accelerată a soluțiilor de stocare. „În trecut, discuția despre baterii era amânată sau privită ca un cost suplimentar. Astăzi, clienții înțeleg că fără stocare pot ajunge să vândă energia în pierdere. Simtel a contribuit decisiv la această schimbare de mentalitate, pentru că poate livra direct infrastructura necesară”, precizează Țița.

La nivel de piață, mesajul comun al celor două companii este clar: fotovoltaicul de astăzi nu mai este doar despre producție, ci și despre momentul vânzării energiei. „Dacă poți stoca energia produsă în miezul zilei și o poți vinde seara, când prețul este mai mare, atunci modelul de afaceri devine mult mai solid. Asta este filosofia noastră comună cu Simtel”, adaugă CEO-ul ANT Energy.

Pe termen scurt, obiectivul grupului este consolidarea poziției pe piața locală și extinderea capacităților de stocare instalate. Pe termen mediu, planul este de a exporta acest model integrat și pe piețe externe, acolo unde legislația și infrastructura permit implementarea rapidă a unor soluții similare.

„Nu ne-am asociat doar pentru a împărți costuri sau resurse. Am făcut-o pentru a schimba modul în care se face business în fotovoltaic. Și cred că rezultatele din ultimii ani arată că direcția e corectă”, conchide Adrian Țița.