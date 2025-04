Silviu Predoiu, atac la Nicușor Dan. „Mită, comision, procent?”

Exclusiv. Silviu Predoiu „Eu nu știu dacă banii pe care îi primește Nicușor Dan ca să fie președinte nu vin mită, comision, procent...”

Invitatul zilei al podcastului „Hai România”, moderat de jurnalistul Robert Turcescu, a fost Silviu Predoiu, candidat la alegerile prezidențiale și fostul număr doi al SIE între 2005 și 2018.

Unul dintre subiectele pe larg dezbătute în studio, alături de jurnalistul Dan Andronic, a fost candidatura lui Nicușor Dan. Candidatul Silviu Predoiu a sugerat că sumele primite de primarul Capitalei pentru campania prezidențială, de ordinul sutelor de mii de euro, ar putea ascunde altceva.

De la cine și cu ce preț obține Nicușor Dan finanțările

Unul dintre subiectele de interes public, dezbătut în podcastul moderat de Robert Turcescu, a ținut de modul în care Nicușor Dan atrage fondurile pentru campania sa electorală. Din punctul de vedere al lui Silviu Predoiu, declarațiile și schimbarea de atitudine a Primarului Capitalei sunt o dovadă a faptului că finanțarea campaniei sale nu este transparentă pe cât și-ar dori susținătorii lui Nicușor Dan.

„Toată campania asta este durere de cap. Nu poți să te uiți la campania.....îl iau pe domnul Nicușor Dan. Nu poți să nu îți dai seama că este ceva în neregulă. Dumnealui spune: Am primit donații de 800.000 și de 600.000 de la doi care nu vor să spună. Foarte bine, legea nu te obligă să spui, în calitate de candidat. Îi vei declara și AEP îi va ști. Și vor fi publicați la anul.

Dar problema este alta. Dumnealui este primar general în funcție. Eu nu știu dacă banii ăia pe care îi primește primarul general ca să fie președinte nu vin mită, comision, procent....Mai ales când ai o campanie care se intitulează România onestă. Și să spui cu fața lui: „Știți, eu nu am locuință, locuiesc cu chirie”.

Dar după aceea ne explică foarte relaxat: am cheltuit 500.000 de euro pe online, am cheltuit 250.000 de euro pe panotaj...mi se pare că este foarte familiarizat cu cifrele astea. Eu am o problemă să le pronunț. Dumnealui vorbește foarte relaxat”.

Silviu Predoiu, care a lucrat sub conducerea lui Gabriel Vlase, Teodor Meleșcanu, Mihai Răzvan Ungureanu și Claudiu Săftoiu. A ocupat în mai multe rânduri postul de director interimar al SIE.