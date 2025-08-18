Sfânta Safta Brâncoveanu, binefăcătoarea bolnavilor săraci. Sfântul Sinod al BOR a decis să o prăznuiască pe 17 august.

Ședința Sfântului Sinod al BOR a avut loc pe data de 1 iulie 2025.

Safta Brâncoveanu a trăit între 1776 și 1857. A fost măritată cu Banul Grigore Brâncoveanu, nepot al marelui domnitor martir Constantin Brâncoveanu. Bamul a trăit între 1767-1832.

Intrată prin căsătorie în familia Brâncoveanu, Safta Brâncoveanu a decis să ctitorească Spitalul Brânovenesc nu departe de zona Unirii de astăzi. Construcția a fost ridicată în intervalul august 1835-octombrie 1838. Așadar, lucrările au început acum 190 de ani!

Spitalul a fost înzestrat testamentar și cu proprietăți din care să se auto-susțină. Blestemul ei „să moară la zi mare” cine se va lega de spital sau proprietăți era scris chiar pe o placă, în holul principal al clădirii,De asemenea, a creat și regulamentul de administrare și funcționare al Spitalului Brâncovenesc din București.

Safta Brâncoveanu a scris acel blestem care să-i afecteze pe cei care vor afecta avutul Așezămintelor Brâncovenești. Blestemul îi afecta pe cei care nu respectau integritatea funciară a moștenirii brâncovenești. Ctitorirea Spitalului Brâncovenesc din București a fost de asemenea asociată cu blestemul. Cine demola sau afecta spitalul era considerat „hrăpitor al celor Sfinte” și „întors de la fața lui Hristos”. Adică exact la fel precum afectarea sau reaua gestiune a patrimoniului brâncovenesc.

Blestemul i-ar fi afectat pe lideri ca Alexandru Ioan Cuza, Regele Ferdinand, Regele Carol al II-lea, liderii comuniști Gheorghe Gheorghiu Dej, Petru Groza și Nicolae Ceaușescu. Toți au murit la zile mari din calendarul creștin-ortodox. Dar oare ce anume trebuia respecta și ce anume s-a încălcat de către acești lideri? Evident, nu au respectat testamentul lăsat de ea. Primii cinci dintre ei au luat pământul moșiilor brâncovenești pentru reformele agrare. Nicolae Ceaușescu, al șaselea din lista celor „morți la zi mare” a mers cel mai departe! A consternat pe toată lumea decizând să dărâme Spitalul Brâncovenesc din Capitală, la mijlocul anilor 80 ai secolului XX.

Safta Brâncoveanu este atașată marii familii a Brâncovenilor. Cum Sfinții Martiri Brâncoveni sunt celebrați pe 16 august pentru că au fost martirizați la 15 august 1714, pentru Safta, a fost aleasă ziua de 17 august. Fără îndoială că BOR a introdus-o în rândul sfinților fiindcă opera sa caritabilă și testamentul ilustrează râvna și dragostea pentru Hristos.

A-i îngriji pe cei săraci, pe cei bolnavi într-un spital pentru ei este misiunea la care însuși Hristos a îndemnat. El a spus că dacă va fi îmbrăcat cel gol, îndestulat cel flămând sau îngrijit cel căzut sub povara bolii, Hristos va fi cel onorat. Asta e valabil și pentru cei ajunși la temniță pe care creștinii erau îndrumați să-i „cerceteze” și să-i readucă pe calea credinței.