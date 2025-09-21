Șerban Huidu a vorbit despre cei 25 de ani de Cronica Cârcotașilor și reacțiile de la Insula Iubirii

Șerban Huidu a vorbit despre revenirea sa în atenția publicului într-un interviu pentru Cancan, în care a comentat reacțiile stârnite de opiniile sale despre concurenții de la Insula Iubirii. Prezentatorul Prima TV a abordat, de asemenea, cei 25 de ani de Cronica Cârcotașilor, ruptura cu Mihai Găinușă și modul în care numele său a influențat parcursul copiilor săi.

Șerban Huidu a revenit în atenția presei cu ocazia lansării noii grile de toamnă de la Prima TV. Prezentatorul a vorbit cu nostalgie despre cele mai importante momente de la Cronica Cârcotașilor în cei 25 de ani de emisiune, dar și despre ruptura dintre el și fostul coleg, Mihai Găinușă.

”Dacă mă păcălești o dată, să-ți fie rușine! Dacă mă păcălești a doua oară, să-mi fie rușine!” a declarat prezentatorul despre fostul său coleg.

Despre ruptura cu fostul coleg Mihai Găinușă, Huidu a declarat că nu mai menține legătura, reproșându-i lipsa de sinceritate: „Trebuia să se întoarcă la un moment dat și ne-a sunat când făceam promo-ul de reîntoarcere să spună că el e plecat la Disneyland.”, a declarat Huidu.

Recent, comentariile sale despre aspectul fizic al concurenților de la Insula Iubirii au stârnit un nou val de critici. Huidu a remarcat că mulți concurenți își modifică fizionomia prin fațete dentare sau alte intervenții estetice, iar opiniile sale, deși ironice pentru unii, au fost percepute de alții ca misogine.

Prezentatorul a explicat că nu are nimic personal cu concurenții și ispitele din sezonul 9, ci face o observație asupra standardelor de frumusețe artificiale: „Fațetele acelea sunt ceva îngrozitor. Nu am eu cea mai bună dantură, dar nu vreau să-mi pun fațete pentru că te fac dependent de medicul stomatolog”.

Pe plan personal, Huidu a vorbit despre copiii săi, care se pregătesc să plece la facultate. Deși aceștia încă nu au luat o decizie finală, șansele ca aceștia să studieze în străinătate sunt mari, în condițiile în care universitățile românești nu se află în topul mondial.

În discuțiile cu băieții săi, Huidu a constatat că numele de Huidu nu le-a creat probleme, ci dimpotrivă, le-a deschis unele oportunități, iar oamenii au fost în general receptivi.