Senatul a aprobat reorganizarea Gărzii Forestiere, proiectul propus de Diana Buzoianu

Senatul a aprobat proiectul de lege privind reorganizarea Gărzii Forestiere, inițiat de ministrul Mediului, Diana Buzoianu, cu 105 voturi „pentru”, 5 „împotrivă” și 12 abțineri. Reforma are ca obiectiv întărirea capacității instituției de a combate tăierile ilegale și de a asigura o protecție mai eficientă a pădurilor României.

Inițiativa aparține ministrei Mediului, Diana Buzoianu, care a explicat că reorganizarea va permite „mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri”, accentuând necesitatea unei instituții mai active în fața fenomenului tăierilor ilegale. Proiectul prevede înființarea Gărzii Forestiere Naționale, structurată cu 82 de posturi, dintre care 45 vor fi ocupate de specialiști silvici.

Unitățile teritoriale vor număra 760 de posturi, cu un procent minim de 85% destinat personalului de specialitate în silvicultură. Restul pozițiilor vor fi alocate personalului juridic, economic și administrativ, astfel încât instituția să beneficieze de o structură echilibrată și coerentă.

Liderul grupului USR din Senat, Ștefan Pălărie, a declarat că noua organizare aduce beneficii clare: „Reorganizarea înseamnă mai mulți oameni în teren și mai puțini în birouri, ceea ce va permite intervenții mai rapide împotriva tăierilor ilegale”.

În opinia sa, sprijinul majoritar arată că există un consens politic privind protecția mediului și că reforma propusă de Diana Buzoianu are potențialul de a deveni un punct de referință în gestionarea pădurilor.

USR a salutat adoptarea proiectului inițiat de Buzoianu, subliniind că reorganizarea Gărzii Forestiere reprezintă „o veste bună pentru toţi cei care iubesc pădurile României”. USR a precizat, într-un comunicat oficial, că această schimbare va aduce mai multă eficiență în combaterea tăierilor ilegale, o protecție mai solidă a mediului și un grad mai mare de transparență în gestionarea resurselor naturale.

În același timp, partidul a criticat pozițiile exprimate prin voturile „împotrivă” și „abțineri”, considerându-le expresia unei „ipocrizii a pseudopatrioților”. Potrivit partidului, cei care s-au opus reformei nu apără pădurile și natura României, ci „tagma profitorilor de beneficii nemeritate”.