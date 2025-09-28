Selena Gomez și Benny Blanco, primele imagini de la nunta din California

Selena Gomez, în vârstă de 33 de ani, și Benny Blanco, în vârstă de 37 de ani, s-au căsătorit pe 27 septembrie, în California. Cântăreața a făcut anunțul pe Instagram și a publicat fotografii de la nuntă.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au căsătorit pe 27 septembrie, în Santa Barbara, California. Artista și producătorul muzical au oficializat relația la nouă luni de la logodna anunțată pe Instagram.

Cântăreața a anunțat pe Instagram că s-a căsătorit și a publicat fotografii și clipuri de la eveniment. Într-una dintre imagini, ea și Benny Blanco apar îmbrățișându-se, iar alta arată buchetul miresei, din flori albe.

Actrița a purtat o rochie Ralph Lauren, cu corset tip halter, detalii florale și spate deschis, iar Blanco a ales un smoking negru cu papion, semnat tot Ralph Lauren.

Selena Gomez și Benny Blanco s-au întâlnit când actrița avea aproximativ 17 ani. Mama ei a organizat o întâlnire cu producătorul pentru a o sprijini în cariera muzicală, aflată atunci la început. Cei doi au legat o prietenie strânsă și au colaborat la mai multe proiecte.

Benny Blanco a produs două melodii de pe albumul „Revival” lansat de Selena Gomez în 2015, iar artista a colaborat ulterior la albumul lui din 2019. În 2023, cei doi au lucrat din nou împreună la piesa „Single Soon”. Tot atunci au început o relație, iar în decembrie 2024 s-au logodit.

În martie, Benny Blanco și Selena Gomez au lansat albumul comun „I Said I Love You First”, care include 14 piese. Înainte de apariția materialului, Spotify a difuzat o conversație de 33 de minute între cei doi, în care au povestit despre procesul de compoziție.

„Ne trezeam dimineața și purtam o conversație. Dar conversația noastră nu se îndrepta niciodată spre întrebarea: Ce vom scrie în album?”, a spus Gomez.

„Scriam constant tot ce spuneai, indiferent unde ne aflam”, a adăugat Benny Blanco. „Uneori, spuneai ceva foarte interesant și nu știu dacă îți dădeai seama, dar eu deschideam mereu telefonul și ziceam: La naiba, asta e o replică foarte bună pentru o melodie.”