Pescobar, dezvăluiri despre mamele copiilor lui. Nu mai vrea alți copii în afara căsătoriei

Pescobar. Sursa foto Instagram
Să fii tată nu e ușor, dar să fii tată a doi copii cu mame diferite, e și mai complicat, cel puțin așa susține Pescobar. Omul de afaceri are o fată și un băiat din două relații eșuate.

Pescobar, iubitele și copiii

Paul Nicolau, cunoscut mai degrabă ca și Pescobar spune de ce a ajuns să aibă doi copii cu mame diferite. Acesta a explicat că prima dată l-a luat prin surprindere.

”Am făcut actul sexual a rămas însărcinată. Eu nu sunt în postura să spun nimănui despre avort, am zis da. Am acceptat că voi avea un copil. A acceptat și ea, am încercat să fim împreună, dar nu a mers. Noi am încercat. dacă nu a mers? Nu mai bine suntem prieteni? Suntem prieteni extraordinar de buni.

Acum a fost fiica mea în Dominicană, i-am plătit tot ce trebuia, s-a dus. Apoi am devenit tatăl unui băiat, care are un an și câteva luni. Și cu ea am încercat, nu a mers. Am zis de la început, că eu nu fac precum familia. Dar nici nu am făcut nimic rău”, a mai explicat omul de afaceri.

Vrea familie cu acte în regulă

Pe de altă parte, acesta a explicat că este gata să își întemeieze o familie. Asta deși mama lui este deja fericită pentru că e bunică. ”Mama e fericită că are doi nepoți. Vin toți la ea în curte. Stăm cu toții împreună. Dar mă văd căsătorit. Și mă văd din nou tată. Dar nu mai fac ca să nu stau cu mama lor. E deja obositor. Așa este bine, e controlabil”, a mai spus Pescobar.

Deși este mereu în centrul atenției cu câte un scandal, Paul Nicolau nu pare să întâmpine probleme financiare, astfel că cei doi copii sunt bine îngrijiți. Ba mai mult, inclusiv afacerile par să îi meargă bine și își deschide restaurante pe bandă rulantă. Totul în contextul în care locațiile lui au mai fost închise de-a lungul timpului, din pricina comtroalelor ANPC.

