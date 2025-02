Monden Pescobar are probleme mari la Londra. Riscă să își piardă restaurantul







Încă din vara anului trecut, Paul Nicolau, cunoscut sub numele de Pescobar, a anunțat că va deschise la Londra, în Camden Market, un nou restaurant – „Octopus Kebab by Pescobar”. Inaugurarea ar fi trebuit să aibă loc pe 27 februarie, dar milionarul s-a confruntat cu mari probleme și nu se știe ce se va întâmpla.

Pescobar a avut probleme mari în Londra

Milionarul a spus că o persoană a contactat Safety and Food, autoritatea care este responsabilă pentru a menține siguranța alimentară, și că i-a trimis controlul pe cap. Paul Nicolau a declarat că el nu are competiție și că o să-l pună pe acatist pe cel care i-a vrut răul.

I-a trimis controlul pe cap

„Un hater activ, mare, înverșunat, îți dai seama ce sânge poate să aibă omul, a sunat la Safety and Food, la primărie acolo, să spună că nu-i locația ok, că eu gătesc și mi-a trimis control la Londra și a zis că am dat drumul, dar eu n-am dat drumul la Londra.

Eu acum sunt drum, mă duc la Athos şi o să îl pun pe acatist, să se roage părinţii. Exact aşa… hater-ul de la Londra. Păi cuvântul meu că îl pun pe acatist, că ăsta chiar are nevoie pentru sufletul lui vitregit de rugăciune.

Cum poți să faci așa ceva? Eu și la Londra, acolo am angajat 10 români. M-am dus, am investit vreo 350-400 de mii de lire, cu totul. N-am competiție, nu m-am pus lângă altul să fac ceva. E doar morala că deranjezi pe reușita succesului”, a povestit Pescobar.

Pescobar este încrezător

Patronul de la Taverna Racilor a spus că nu s-au găsit nereguli în locațiile sale și că nu este afectat. Acesta a zis că face absolut tot corect și că nimeni nu are ce să-i facă.

„Pe mine n-ai cu ce să mă afectezi niciodată, că fac mult prea corect ceea ce fac și n-ai cum, nu există. Nu există să mi se întâmple ceva pentru că fac lucrurile corect. Nu că sunt eu cineva. Eu mă bazez pe a face lucrurile corect, nu pe a da telefoane în stânga, dreapta. Chiar și la Londra. Mă rog pentru tine.”, a mai spus milionarul.