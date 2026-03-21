Secretele admiterii la cele mai prestigioase universități din lume. Puțini trec examenul

Accesul la universitățile de elită din lume – precum Harvard, Oxford, Cambridge sau Stanford – reprezintă pentru mulți tineri un obiectiv deosebit de ambițios. Spre deosebire de sistemele bazate doar pe un examen standard, admiterea în aceste instituții presupune o combinație complexă de rezultate academice, teste standardizate, eseuri, recomandări și interviuri, potrivit worldedx.

Una dintre cele mai prestigioase universități din lume, Harvard University (SUA), nu se bazează pe un singur examen, dar procesul de admitere este extrem de selectiv și dificil. Candidații trebuie să depună scoruri ale testelor standardizate SAT sau ACT, alături de eseuri personale extinse, scrisori de recomandare și un dosar academic impecabil, care includ notele din liceu și activități extracurriculare.

Pentru anul universitar 2023–2024, Harvard a avut o rată de admitere de aproximativ 3,4%, una dintre cele mai scăzute din lume, ceea ce înseamnă că doar câteva mii dintre zecile de mii de solicitanți sunt acceptați.

Ambele teste – SAT și ACT – sunt considerate provocatoare: SAT cuprinde secțiuni de matematică și citire critică, fiind conceput pentru a testa atât cunoștințele, cât și abilitățile de gândire; ACT include, în plus, o secțiune de științe.

La University of Oxford (Regatul Unit), criteriile de admitere variază în funcție de facultate, dar pentru programele cele mai competitive (de exemplu Medicină, Filosofie, Politică și Economie – PPE) candidații trebuie să susțină teste specifice de admitere și, mai ales, interviuri intensive.

Teste precum BMAT (BioMedical Admissions Test) pentru Medicină sau TSA (Thinking Skills Assessment) pentru Facultatea de Litere și Științe sunt folosite pentru a evalua capacitatea de analiză critică, raționament logic și aptitudini numerice.

Apoi, fiecare candidat este invitat la un interviu academic (în persoană sau online), unde este supus unor întrebări gândite să testeze modul de gândire critică și potențialul de cercetare.

Acest proces nu e doar un examen de cunoștințe: interviurile pun stres pe modul de abordare a problemelor, pe creativitate și pe abilitatea de a susține o discuție la nivel înalt. Rata de admitere la Oxford variază, dar la multe programe competitive se situează sub 20%.

La University of Cambridge (Regatul Unit), procesul este similar celui de la Oxford. Candidații la programe precum Engineering sau Law trebuie, de regulă, să treacă printr-un examen scris, urmat de interviuri academice intense.

Cambridge folosește teste proprii (de exemplu Cambridge Law Test sau teste de matematică pentru programele tehnice), iar interviurile pun accent pe gândirea independentă și rezolvarea problemelor – puncte forte în filosofia educațională a universității.

Ca și la Oxford, Cambridge e axată pe potențialul intelectual al candidaților și pe capacitatea lor de a gândi critic, nu doar pe note mari. Rata de admitere la Cambridge este similară cu Oxford, situându-se adesea sub 25% pentru programe mari.

Stanford University (SUA) are un proces de admitere amplu, similar cu cel de la Harvard. Candidații sunt evaluați nu doar după scorurile SAT sau ACT, ci și după eseuri personale, activități extracurriculare, reco­mandări și evaluări ale abilităților de leadership sau implicare comunitară.

Stanford a raportat o rată de admitere de sub 5% în ultimii ani, ceea ce reflectă competiția acerbă la nivel global. Un profil ideal pentru Stanford include rezultate academice excelente, scoruri competitive la teste standardizate, contribuții notabile în afara școlii și o capacitate de a demonstra impact personal și comunitar.

Pe lângă Harvard și Stanford, alte universități din Ivy League – precum Princeton, Yale și Columbia – folosesc, de asemenea, un proces de admitere holistic, în care testele standardizate (SAT/ACT) sunt doar o parte din evaluare. Un accent important este pus pe eseuri personale, activități artistice sau sportive, voluntariat și alte realizări care arată individualitatea candidatului.

Pentru aceste instituții, rata de admitere variază de obicei între 4% și 10%, în funcție de program. Acest nivel de selectivitate face ca procesul de admitere să fie considerat la fel de dificil ca un examen extrem de solicitant.

În Germania, chiar dacă admiterea nu e centrată pe universitățile de top în același mod ca în SUA sau Regatul Unit, unele programe, cum ar fi Medicina, se bazează pe criterii strict competitive, inclusiv medii de bacalaureat și examene de evaluare regionale.

În Franța, admiterea la școlile de inginerie sau cele economice prestigioase presupune adesea examene de intrare foarte competitive, cum ar fi Concours, care pot dura zile întregi și includ probe scrise și orale.