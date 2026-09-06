Măsurile temporare de flexibilizare a Sistemului de Intrare/Ieșire al Uniunii Europene (EES) expiră duminică, 6 septembrie, iar reprezentanții industriei de turism și aviație avertizează că eliminarea acestora ar putea duce la noi întârzieri la frontiere. În perioada verii, statele membre au putut suspenda temporar colectarea datelor biometrice în situațiile în care aglomerația provoca timpi mari de așteptare.

Sistemul Entry/Exit (EES) înregistrează datele privind intrarea și ieșirea călătorilor din state din afara UE care intră în spațiul Schengen pentru șederi de scurtă durată. Sistemul colectează informații din documentele de călătorie, precum și date biometrice, inclusiv amprente și imagine facială.

EES a fost implementat progresiv începând din octombrie 2025 și a devenit complet operațional la toate punctele externe de frontieră Schengen la 10 aprilie 2026.

În timpul perioadei de vară, regulile EES au permis statelor să suspende temporar, în situații excepționale, înregistrarea datelor biometrice la anumite puncte de trecere a frontierei. Măsura a fost concepută pentru situațiile în care numărul mare de pasageri genera timpi de așteptare excesivi.

Posibilitatea de suspendare parțială a controalelor biometrice expiră pe 6 septembrie. După această dată, autoritățile de frontieră vor avea mai puțină flexibilitate în perioadele în care punctele de control sunt supraaglomerate.

Comisia Europeană susține că sistemul a funcționat, în general, bine pe timpul verii și că avantajele EES pentru securitatea Uniunii Europene sunt evidente. În același timp, reprezentanții Comisiei au precizat că există discuții cu statele membre în care mai sunt necesare ajustări la anumite puncte de trecere a frontierei.

Comisia a arătat, de asemenea, că EES a înregistrat peste 150 de milioane de intrări și ieșiri în cele 29 de țări participante și a contribuit la identificarea unor persoane care prezentau riscuri de securitate sau foloseau identități false.

Reprezentanții industriei de turism și transport susțin însă că sistemul nu funcționează încă uniform în toate statele participante.

ABTA, asociația britanică a agențiilor de turism și a operatorilor turistici, solicită prelungirea măsurilor de flexibilizare. Organizația consideră că implementarea EES nu este încă suficient de uniformă pentru eliminarea mecanismului care permite suspendarea temporară a colectării datelor biometrice în perioadele cu aglomerație.

Și Asociația Internațională de Transport Aerian (IATA) cere prelungirea acestei posibilități cel puțin până la sfârșitul sezonului de iarnă. Organizația susține introducerea EES, dar consideră că sistemul are nevoie de infrastructură și personal suficiente pentru a putea funcționa fără blocaje în perioadele de vârf.

Potrivit datelor prezentate de IATA și citate de Euronews, un control standard al pașaportului, care dura anterior aproximativ 20-25 de secunde, poate ajunge la circa 90 de secunde în cadrul EES.

Datele Financial Times și ale companiei de analiză Qsensor indică o creștere a timpilor de așteptare la mai multe aeroporturi europene.

La Frankfurt, timpul mediu de așteptare a ajuns în iulie la 120 de minute, față de 60 de minute în aceeași perioadă a anului trecut.

La München, timpii de așteptare au ajuns până la 60 de minute, comparativ cu 31 de minute anul trecut. La Amsterdam, timpul maxim raportat a crescut de la 80 la 120 de minute.

În cazul unor călătorii care presupun trecerea prin controlul de frontieră, întârzierile pot afecta inclusiv conexiunile aeriene. Reprezentanții industriei recomandă pasagerilor să își aloce mai mult timp pentru călătorii și să evite planificarea conexiunilor la limita minimă permisă de operatorii aerieni.

IATA susține că eliminarea flexibilităților trebuie făcută doar atunci când infrastructura necesară funcționării EES este disponibilă la capacitate suficientă.

Organizația indică drept elemente necesare sisteme informatice fiabile, suficiente chioșcuri de autoservire pentru înregistrarea pasagerilor, controale automate la frontieră și personal suficient pentru procesarea călătorilor în perioadele aglomerate.

În luna iulie, nouă state europene au cerut menținerea mecanismului de flexibilizare și după 6 septembrie. Belgia, Franța, Germania, Grecia, Italia, Malta, Țările de Jos, Portugalia și Elveția au avertizat asupra dificultăților întâmpinate în primele luni de funcționare a sistemului și au solicitat păstrarea posibilității de suspendare temporară a colectării datelor biometrice.

Pentru călătorii care intră sau ies din spațiul Schengen, modificarea de la 6 septembrie înseamnă revenirea la aplicarea integrală a procedurilor EES, fără posibilitatea utilizării acestei flexibilități temporare în cazul unor perioade de aglomerație excepțională.