Republica Moldova. La o săptămână după demisia lui Alexandu Munteanu din funcţia de premier, Preşedinţia a dat start consultărilor cu fracţiunile parlamentare pentru desemnarea candidatului la funcţia de premier.

Anunţul a fost făcut joi de Maia Sandu, care a comunicat că consultările vor începe vineri, 10 iulie, la ora 10.00. Iar primii invitaţi sunt reprezentanţii partidelor de opoziţie.

Potrivit unui comunicat emis de președinție, vineri, 10 iulie, sunt așteptați la consultări reprezentanţii partidelor de opoziţie. Iar pentru fiecare fracţiune a fost rezervată câte o oră.

10:00 – Fracțiunea parlamentară „Democrația Acasă”;

11:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Nostru”;

13:00 – Fracțiunea parlamentară „Alternativa”;

14:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Comuniștilor din Republica Moldova”;

15:00 – Fracțiunea parlamentară „Partidul Socialiştilor din Republica Moldova”.

Consultările vor continua sâmbătă la ora 10.00 cu Partidul Acţiune şi Solidaritate, condus de Igor Grosu, care se află la guvernare.

Partidul Socialiștilor din Republica Moldova (PSRM) a anunțat oficial că nu va participa la consultările politice convocate de președinta Maia Sandu pentru desemnarea unui nou candidat la funcția de prim-ministru.

Într-un comunicat de presă, formațiunea de opoziție a calificat discuțiile de la Președinție drept „pur formale”, susținînd că acestea au ca scop doar „mimizarea respectării Constituției”. Socialiștii acuză Partidul Acțiune și Solidaritate (PAS) de deținerea unui monopol absolut asupra instituțiilor statului și a majorității parlamentare, subliniind că nu vor lua parte la ceea ce numesc „jocul ipocrit al guvernării”.

Reprezentanții PSRM au îndemnat partidul de guvernămînt să își asume singur numirea noului șef al Executivului. Singura soluție viabilă pentru depășirea crizei actuale, în opinia socialiștilor, rămîne dizolvarea Legislativului.

Primarul Chișinăului, Ion Ceban, a criticat consultările inițiate pentru desemnarea unui nou Guvern și i-a îndemnat pe cei câţiva deputați ai Mișcării Alternativa Națională (MAN) să nu participe la acestea. Liderul MAN a calificat procesul de consultări drept „o farsă și macaroane pentru cetățeni”.

Renato Usatîi, liderul Partidului Nostru, nu şi-a expus poiziţia în privinţa consultărilor. Însă politicianul a optat pentru alegeri anticipate, după ce Alexandru Munteanu şi-a anunţat demisia.

În spaţiul public au început să fie vehiculate primele nume ale potenţialilor candidaţi pentru funcţia de premier. Cel mai des sunt vehiculate numele lui Dan Perciun, ministrul Educaţiei, şi al omului de afaceri Vasile Tofan. Nici unul din ei nu au comentat zvonurile.

Numele unui alt candidat a fost dezvăluit luni de un blogger. Este vorba de deputatul Adrian Băluțel. El a ocupat anterior funcția de șef al cabinetului președintelui Republicii Moldova, începând cu data de 4 septembrie 2023. Anterior, acesta a deținut funcția de secretar de stat al Cancelariei de Stat.

Mai multe voci au optat pentru că la conducerea Guvernului să fie un fruntaş al partidului aflat la guvernare şi preşedintele PAS, Igor Grosu ar trebui să-şi asume responsabilitatea.