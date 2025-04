Monden Se apropie un eveniment astronomic rar. Va putea fi admirat cu ușurință







Supranumită și „Luna Pascală”, sau „Luna Roz”, luna plină din aprilie va domina cerul în seara de sâmbătă, 12 aprilie. Fenomenul spectaculos va fi însoțit de Spica, una dintre cele mai strălucitoare stele vizibile în această perioadă.

Prima lună plină a primăverii. Va putea fi observată cu ușurință

Este prima lună plină a primăverii în emisfera nordică și va atinge iluminarea completă, de 100%, în noaptea de sâmbătă spre duminică, la ora 03:22, ora României. Luna va răsări dinspre est, imediat după apusul soarelui, și va fi vizibilă pe tot parcursul nopții. Spre dimineață, aceasta va ajunge spre vest. Spectacol ceresc va putea fi admirat și vineri sau duminică.

Momentul ideal pentru observarea Lunii pline este la răsărit sau apus, când se află aproape de linia orizontului. Lumina lunii trece printr-un strat mai gros al atmosferei, căpătând o nuanță caldă – galbenă sau portocalie – asemănătoare culorilor apusului. Acest efect apare deoarece atmosfera filtrează lumina albastră și lasă să treacă mai multă lumină roșie, care are o lungime de undă mai mare.

Fenomen impresionant

Deși poartă numele de „Luna Roz”, luna plină din aprilie nu își schimbă culoarea în mod real. Numele vine de la o floare de primăvară – Phlox subulata, cunoscută și sub numele de „mușchi roz”.

Planta înflorește în această perioadă în estul Americii de Nord, explică The Old Farmer’s Almanac. Această lună plină mai este cunoscută și sub denumirea de „Luna Pascală”.

Anul acesta, „Luna Roz” va oferi un moment special: va străluci pe cer alături de Spica, cea mai luminoasă stea din constelația Fecioarei (Virgo). Poziția exactă a stelei față de Lună variază în funcție de locul de unde este observat cerul.

În America de Nord, Spica va apărea în stânga-sus față de Lună. În Europa, steaua va fi vizibilă în partea de jos-stânga. În America de Sud, Luna va ascunde complet Spica într-un fenomen astronomic numit ocultație. Luna va fi deja ridicată pe cer la apusul soarelui, iar cea mai bună vizibilitate a fenomenului va fi în noaptea de 13 aprilie, potrivit Live Science.

Când va putea fi admirată următoarea lună plină

Spre deosebire de o superlună, care apare mai mare și mai luminoasă pe cer, „Luna Roz” din acest an va părea ușor mai mică. Următoarea lună plină, cunoscută sub numele de „Luna Florilor”, este programată pentru 12 mai 2025.