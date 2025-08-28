Monden Schimbări de sezon la Pro TV. Surpriza care completează echipa







Pro TV a anunțat o schimbare importantă în juriul „Românii au talent”. După trei sezoane, Dragoș Bucur a decis să facă o pauză de la televiziune, inclusiv de la emisiunea „Visuri la cheie”, iar locul său va fi ocupat de actrița Carmen Tănase.

În sezonul al 16-lea, actrița va juriza alături de Andra, Andi Moisescu și Mihai Bobonete.

În urmă cu o săptămână, Dragoș Bucur a făcut anunțul oficial pe pagina sa de instagram: „Acum trei ani am intrat în echipa Românii au talent. Andra, Bobonete, Andi, Pavel și Smiley sunt niște colegi plini de umor și înțelegere și le mulțumesc pentru zilele pline pe care le-am petrecut împreună. De anul acesta, ‘Românii au talent’ merge mai departe fără mine”, a scris Bucur pe Instagram. Totodată, el a precizat că în prezent nu se filmează nici emisiunea „Visuri la cheie”.

Carmen Tănase s-a născut pe 18 ianuarie 1961, la Ploiești. Și-a început studiile la Liceul Pedagogic din orașul natal, apoi între 1980 și 1984 a urmat Institutul de Artă Teatrală și Cinematografică din București, secția Actorie, la clasa Olgăi Tudorache.

Printre colegii săi de promoție se numără Oana Pellea, Radu Duda (actualul principe de Hohenzollern-Veringen), Carmen Ciorcilă, Carmen Trocan, Bogdan Gheorghiu, Marina Procopie, Mihai Verbitchi, Adrian Păduraru și Dan Bădărau. Actrița a rămas foarte atașată de profesoara sa din facultate, Olga Tudorache.

Între 1984 și 1990, Carmen Tănase a fost actriță la Teatrul Național „Vasile Alecsandri” din Iași, iar din 1990 este membră a Teatrului Odeon din București.

În plan personal, actrița a fost căsătorită cu criticul de teatru Victor Parhon, care a decedat în anul 2000, în urma unei boli grave. Din această căsnicie a rezultat fiul său, Tudor (n. 1989), care intenționează să urmeze cariera în regia de film.

Carmen Tănase este o mare iubitoare de animale. A avut o cățelușă foarte dragă, Pacina, iar în prezent are trei câini – Brana (primită de la Oana Pellea), Bobița și Ruti –, trei pisici – Suspiria, Thaisa Calvitia Nosferatu (o pisică egipteană fără păr), Boxi și Acasha –, o iguană și o broască țestoasă. Își dorește să poată întreține un adăpost de animale.

Carmen Tănase îl apreciază pe Anthony Quinn și pe Al Pacino, iar dintre actrițele române preferă pe Olga Tudorache și Gina Pătrichi. Scriitorul său favorit este Gabriel Garcia Marquez, iar dintre personajele de ficțiune se declară fan Donald Duck, fiind fascinată și de figura istorică a Cleopatrei.

Pe lângă activitatea teatrală, Carmen Tănase a intrat și în lumea telenovelelor. A jucat în seriale precum „Lacrimi de iubire” și „Iubire ca în filme”, însă rolul care a consacrat-o pe micile ecrane rămâne cel al Flăcării Potcovaru din „Inima de Țigan”.