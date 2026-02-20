Schimb tensionat de replici între Macron și Meloni pe fondul violențelor din Lyon

Moartea activistului francez Quentin Deranque, survenită în urma unor confruntări violente la Lyon, a declanșat reacții politice la nivel european și un schimb de declarații între președintele Franței și premierul Italiei. Cazul, investigat de autoritățile judiciare franceze, a atras atenția atât asupra violențelor de stradă, cât și asupra discursului public al liderilor politici, potrivit Reuters.

Autoritățile franceze investighează circumstanțele în care Quentin Deranque, în vârstă de 23 de ani, a murit după ce ar fi fost agresat în timpul protestelor desfășurate în Lyon.

Potrivit procurorilor, mai multe persoane au fost reținute în legătură cu acest caz.

Procurorii au anunțat că șapte suspecți vor fi puși sub acuzare pentru omor. Aceștia se numără printre cele 11 persoane arestate anterior în cursul săptămânii. Ancheta vizează stabilirea responsabilităților individuale și a rolului fiecărui suspect în incidentele care au dus la decesul tânărului.

Premierul Italiei, Giorgia Meloni, a reacționat public pe rețelele sociale, calificând incidentul drept un semnal de alarmă pentru Europa. Meloni a afirmat că uciderea activistului „de către grupuri legate de extremismul de stânga (…) este o rană pentru întreaga Europă”.

Mesajul a generat reacții la Paris, fiind interpretat drept o intervenție în dezbaterea politică internă franceză.

Președintele Franței, Emmanuel Macron, a comentat declarațiile în timpul unei vizite oficiale în India. Liderul francez a spus:

„Sunt întotdeauna surprins de faptul că oamenii care sunt naționaliști, care nu vor să fie deranjați în propria țară, sunt întotdeauna primii care comentează ce se întâmplă în alte țări”.

Întrebat dacă afirmația sa o vizează pe Giorgia Meloni, Macron a răspuns: „Ați înțeles corect”.

Cei doi lideri au avut anterior divergențe pe teme precum politica europeană, comerțul și conflictul din Ucraina.

Procurorul din Lyon, Thierry Dran, a declarat că Jacques-Elie Favrot, consilier parlamentar al unui deputat din partidul France Unbowed (LFI), este acuzat de complicitate prin instigare. Favrot a fost plasat în arest preventiv.

Potrivit procurorului, Favrot și ceilalți suspecți neagă acuzațiile. Avocatul acestuia a precizat că clientul său a recunoscut implicarea în acte de violență și prezența la fața locului, însă a afirmat că nu a fost „autorul loviturilor care au provocat moartea domnului Deranque”.

Deputatul Raphael Arnault a anunțat anterior că Favrot „și-a suspendat toate activitățile parlamentare”.

Biroul premierului italian a transmis un comunicat în care și-a exprimat surprinderea față de declarațiile președintelui francez. În document se arată că Giorgia Meloni „și-a exprimat profunda tristețe și consternare față de tragica ucidere a tânărului Quentin Deranque”.

Cazul a generat reacții în spațiul public francez, fiind intens dezbătut de partidele politice. Formațiunea National Rally a invocat incidentul în discursurile sale, în timp ce partidul France Unbowed se confruntă cu presiuni politice și mediatice.

Ancheta este în desfășurare, iar autoritățile judiciare urmează să stabilească responsabilitățile legale.