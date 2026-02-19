Italia, atcată cibernetic de regimul comunist de la Beijing. Ținta: disidenții chinezi refugiați

Sistemele Ministerului de Interne din Italia au fost vizate miercuri de atacuri cibernetice, care ar fi avut ca scop obținerea de informații despre disidenți chinezi refugiați în țară, informează Le Figaro. Potrivit autorităților, nu au fost sustrase date sensibile legate de activitățile operaționale.

Conform sursei, atacurile reamintesc de incidentele anterioare, din 2024 și 2025, când hackerii chinezi ar fi obținut o listă cu informații despre aproximativ 5.000 de polițiști italieni, mulți dintre ei implicați în combaterea terorismului și monitorizarea disidenților chinezi.

Poliția a anunțat că atacurile au fost detectate rapid prin monitorizarea de rutină a sistemelor informatice ale Ministerului de Interne. Autoritățile italiene subliniază că măsurile de securitate au împiedicat compromiterea datelor sensibile.

Italia continuă să se confrunte cu o serie de atacuri cibernetice vizând infrastructura sa guvernamentală și instituțiile publice.

La începutul lunii februarie, Ministerul Afacerilor Externe a anunțat că a dejucat mai multe tentative de infiltrare informatică, atribuite actorilor ruși, care vizau site-urile oficiale ale instituțiilor statului, dar și infrastructura asociată Jocurilor Olimpice de Iarnă.

Un atac cibernetic de amploare a vizat sistemele Deutsche Bahn, paralizând temporar site-ul companiei și aplicația DB Navigator, potrivit publicației BILD. Hackerii, considerați a fi din Rusia, și-au propus să blocheze complet infrastructura IT a căilor ferate, să oprească vânzarea de bilete și să întrerupă furnizarea informațiilor către pasageri.

Incidentul a început marți după-amiază și a durat mai multe ore. Inițial, apărarea digitală a companiei a rezistat, iar primele valuri de atacuri au fost respinse. Cu toate acestea, presiunea asupra sistemelor a continuat să crească, afectând milioane de navetiști, care nu au putut rezerva bilete sau verifica conexiunile de transport.

O sursă din interiorul Deutsche Bahn a descris atacurile drept „extrem de coordonate” și un „asediu digital”. Compania precizează că situația este acum sub control, sistemele funcționează stabil, iar măsurile de securitate au fost întărite. Totuși, teama persistă, fiind vorba de un nou atac asupra unei infrastructuri critice, într-un context marcat de războiul din Ucraina.

Potrivit companiei, incidentul a fost declanșat de un atac DDoS (Distributed Denial of Service), care constă în inundarea serverelor cu un număr uriaș de solicitări, suprasolicitând sistemele și împiedicând accesul utilizatorilor legitimi. Atacurile DDoS pot fi lansate cu forță maximă simultan sau gradual, pentru a testa vulnerabilitățile sistemelor, explică Lukas Iffländer, expert în securitate cibernetică la Universitatea de Științe Aplicate din Dresda.

Autoritățile de securitate avertizează de luni de zile asupra activităților continue ale actorilor ruși împotriva infrastructurilor critice din Occident, inclusiv în domeniile energiei, transporturilor și IT. Studiile recente indică Rusia, Coreea de Nord și China ca principale surse ale atacurilor cibernetice la nivel global.