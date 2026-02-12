Monden

Scandal între influencerițele momentului. Bostanică, jigniri urâte la adresa lui Beregoi

Scandal între influencerițele momentului. Bostanică, jigniri urâte la adresa lui Beregoi
Iuliana Beregoi și Andreea Bostănică nu încetează să-și împartă cuvinte de ocară pe paginile de socializare. De la bărbați la cadouri scumpe și bani, cele două se ceartă pe orice. Să fie o strategie de marketing?!

Beregoi și Bostănică, la cuțite

Andreea Bostănică este cea care a ieșit prima dată la atac și i-a adresat Iulianei Beregoi mai multe cuvinte jignitoare. Printre ele, a spus despre fosta prietenă că are trup de băiețel și că miroase urât.

A folosit cuvinte greu de reprodus și pare-se că Dumnezeu, cel pe care îl invocă deseori prin podcasturi a cam dispărut din peisaj când e vorba de Iuliana. Cert este că toate jignirile au ajuns inclusiv la urechile Iulianei Beregoi care a reacționat la rândul ei.

Replica Iulianei

Beregoi nu a rămas fără să își spună părerea. ”Nu știu unde, nu înțeleg. Prefer să îmi păstrez respectul față de mine, că nu e stilul meu în primul rând. Eu vreau să rămân elegantă, respectată, și drăguță și la locul meu.

Pentru că știți e așa un cerc în jurul meu prin care nimeni nu poate să treacă nici măcar cu vorba. Așa că oricât ai vrea să prinzi un loc lângă mine aici sunt doar oamenii mei. Și da, am avut relații normale la 21 de ani și mi-am trăit tinerețea”, a spus aceasta.

Conflict de câteva luni

Cele două sunt în conflict de câteva luni de zile. Se pare că totul ar fi izbucnit după ce Iuliana Beregoi ar fi spus despre Andreea Bostănică faptul că nu o suportă. Mai apoi i-ar fi dat follow fostului iubit al Andreei Bostănică lucru care a scos-o din sărite pe regina Tiktokului.

Iar de aici la scandal nu a fost decît un pas. Totuși internauții se întreabă dacă nu cumva această ceartă este pentru vizualizări. Principala sursă de venit pentru cele două este tiktokul.

