Scandal: Imane Khelif este bărbat. Au apărut dovezi clare

Au apărut noi dovezi că Imane Khelif este bărbat. La doar câteva zile după ce a fost informată că trebuie să demonstreze că este femeie din punct de vedere biologic au apărut rezultatele testelor de sex ale campioanei olimpice la box, categoria semimijlocie.

Sportiva în vârstă de 26 de ani a reprezentat Algeria la Jocurile Olimpice de la Paris 2024, unde a câștigat aurul la categoria 66 kg. Campioana a stârnit multe controverse după ce a învins-o pe italianca Angela Carini în doar 46 de secunde, în optimile de finală.

🚨A blood test leaked by Olympic press committee member Alan Abrahamson confirms that Algerian boxer Imane Khelif is male.

The test was conducted in 2023 at the request of the IBA, and resulted in Khelif being disqualified from the women's world boxing championship in New Delhi. pic.twitter.com/4JVJQDSd6a

— REDUXX (@ReduxxMag) June 1, 2025