Sărmăluțe cu șeitan, un deliciu de post de la Mânăstirea Sihăstria

Sărmăluțele din șeitan sunt un adevărat deliciu, mai ales pentru credincioșii care țin post. Iar rețeta părintelui Silvan de la Mănăstirea Sihăstria are și câteva ingrediente speciale.

Șeitanul este glutenul din grâu, mai exact componenta proteică a acestei cereale. Din acest motiv ingredientul mai este denumit și ”carne de grâu”. Este deosebit de apreciat, mai ales în timpul posturilor pentru că aduce varietate mâncărurilor. Iar rețeta de sărmăluțe cu șeitan și nuci este o varianta extrem de sănătoasă și sățioasă.

Astfel pentru această rețetă aveți nevoie de: 500 de grame de șeitan, 200 de grame de nucă hidratat, o varză mare, 3-4 cepe roșii, un fir de praz potrivit, doi morcovi medii, două fire de pătrunjel, un ardei gras mediu, 100 de ml de ulei, două lingurite de boia afumată, un vârf de linguriță de piper măcinat, o legătură de pătrunjel verde și sare după gust.

Într-o tigaie puneți uleiul peste care adăugați ceapa pentru a se căli. Adăugați morcovul după ce ceapa a căpătat o culoare aurie, dar și șeitanul tăiat bucăți și ardeiul gras tăiat. Amestecați bine până când compoziția pare să devină omogenă. Apoi puneți și nucile hidratate tăiate bucăți, boiaua și sarea după gust. Mai lăsați pe foc preț de câteva minute. Când s-au omogenizat adăugați pătrunjelul tăiat și stingeți focul.

Apoi luați varza pe care o spălați bine fiecare frunză în parte. Alegeți frunzele cele mai potrivite pe care le umpleți după preferință cu aluatul deja pregătit. După ce ați umplut cratița acoperiți totul cu încă un strat de frunze de varză.

Puneți apă până acoperiți tot ce se află în oală dați la fiert. În aproximativ 60 de minute sărmăluțele ar trebui să fie gata. Le mai puteți asezona spre sfârșit cu boia dulce afumată presărată pe deaspura înainte să stingeți focul. Poftă bună!