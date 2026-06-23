Noaptea de Sânziene este considerată un moment aparte în folclorul românesc. Tradițiile și legendele spun că atunci natura își dezvăluie puterile, iar dragostea, norocul și destinul capătă o semnificație specială.

Potrivit credințelor populare, în noaptea de Sânziene natura își atinge apogeul, iar granița dintre real și supranatural devine mai ușor de trecut.

În multe zone ale țării se spune că cerurile se deschid, iar dorințele rostite cu sinceritate au șanse mai mari să se împlinească.

În mitologia populară românească, Sânzienele sunt considerate zâne binevoitoare, asociate cu lumina, fertilitatea și prosperitatea. Ele ar proteja recoltele, gospodăriile și sănătatea oamenilor, fiind văzute ca spirite benefice ale naturii.

Sărbătoarea are rădăcini precreștine și este legată de perioada solstițiului de vară, când zilele sunt cele mai lungi din an. De-a lungul timpului, tradițiile vechi s-au împletit cu sărbătoarea creștină a Nașterii Sfântului Ioan Botezătorul, celebrată pe 24 iunie.

Florile de sânziene, care înfloresc în această perioadă, au devenit simbolul principal al sărbătorii și sunt folosite în numeroase ritualuri și obiceiuri păstrate până astăzi.

Una dintre cele mai răspândite credințe spune că noaptea de Sânziene este favorabilă iubirii și aflării destinului sentimental.

În multe sate, fetele nemăritate puneau sub pernă flori de sânziene sau coronițe împletite din aceste plante, în speranța că își vor visa viitorul soț. Alte ritualuri presupuneau purtarea florilor în păr ori la brâu, acestea fiind considerate simboluri ale frumuseții și ale norocului în dragoste.

Un alt obicei cunoscut era aruncarea coronițelor de sânziene pe acoperișul casei. Dacă acestea rămâneau agățate, era interpretat ca un semn de noroc și căsătorie apropiată. Dacă cădeau la pământ, oamenii considerau că dorințele legate de iubire vor întârzia să se împlinească.

În tradiția populară, sânzienele nu sunt doar simboluri ale iubirii, ci și plante cu proprietăți protectoare și vindecătoare.

Florile erau culese în dimineața zilei de 24 iunie și erau folosite la prepararea ceaiurilor sau păstrate în gospodării pentru protecție. De asemenea, roua adunată de pe plante era considerată benefică pentru frumusețe și sănătate.

În multe zone ale țării, coronițele din sânziene erau așezate la porți, ferestre, grajduri sau stupi pentru a apăra gospodăria de rele și de ghinion.

Numeroase tradiții sunt legate de atragerea norocului și a prosperității. În unele comunități se aprindeau focuri ritualice peste care oamenii săreau pentru purificare și pentru alungarea necazurilor.

Tot în această noapte circulă legenda florii de ferigă, despre care se spune că ar înflori doar o singură dată pe an și că ar aduce bogăție și noroc celui care o găsește.

Semnele naturii erau atent urmărite. Înflorirea abundentă a sânzienelor era interpretată ca un semn al unui an agricol bun și al unor recolte bogate.

Pe lângă imaginea zânelor binevoitoare, tradițiile românești vorbesc și despre iele, spirite misterioase care ar apărea în noaptea de Sânziene prin păduri și poieni.

Potrivit legendelor, cei care le surprindeau dansând riscau să fie pedepsiți și să aibă parte de ghinion. Din acest motiv, oamenii evitau să umble singuri după lăsarea întunericului și respectau cu strictețe obiceiurile asociate sărbătorii.

Sărbătoarea poartă nume diferite în funcție de zonă. În Ardeal și Maramureș este cunoscută mai ales sub denumirea de Sânziene, în timp ce în Muntenia și Oltenia este asociată cu Drăgaica.

În sudul țării, unul dintre cele mai cunoscute obiceiuri era dansul Drăgaicei, în care fetele îmbrăcate în alb mergeau prin sat și participau la hore dedicate fertilității și belșugului. În alte regiuni, accentul era pus pe culesul florilor, pe roua dimineții și pe ritualurile legate de dragoste și noroc.