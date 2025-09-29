Salvamontist din Vâlcea, găsit fără viață în Masivul Cozia

Salvamontistul Dicu Gheorghe, cunoscut drept „Dudu”, a fost găsit fără viață în Masivul Cozia, lângă mașina sa, chiar după ce făcuse o scurtă plimbare pe munte. Prietenii salvamontistului au încercat să-l resusciteze, însă manevrele de resuscitare nu au avut efect. Anunțul a fost făcut de cei de la Serviciul Public Județean Salvamont Vâlcea, unde Dudu lucra de peste 20 de ani.

Potrivit primelor informații, Dudu a pornit într-o tură scurtă prin Masivul Cozia, dar nu s-a mai întors acasă. Prietenii și colegii săi au alertat autoritățile și au încercat să-i acorde primul ajutor, însă manevrele de resuscitare nu au avut efect. Echipajele medicale ajunse la fața locului au declarat decesul, iar ipoteza principală este că salvamontistul a suferit un stop cardio-respirator.

Pe pagina oficială de Facebook a Salvamont Brezoi, colegii săi au transmis un mesaj emoționant: „Cu profundă îndurerare și un enorm regret, anunțăm trecerea în neființă a colegului nostru de la Salvamont Vâlcea, Domnul Dudu. Un om extraordinar, un împătimit al muntelui, un mare cunoscător al zonelor și un prieten adevărat.”

Intervenția a avut loc pe drumul forestier din zona Mocirle, în Masivul Cozia. Autoritățile și echipajele Salvamont au confirmat faptul că salvamontistul a fost găsit în imediata apropiere a autoturismului personal.

Dudu a fost un reper pentru întreaga comunitate de salvamontiști, unde a lucrat timpp de peste 20 de ani în Serviciul Public Județean Salvamont Vâlcea. Activitatea sa nu se limita doar la patrularea și supravegherea traseelor montane, acesta a participat activ la salvarea a mii de persoane aflate în dificultate.

Omul Dudu a fost păstrat în memoria comunității ca un profesionist respectat și un coleg dedicat. Colegii de la Salvamont Vâlcea au precizat într-o postare pe Facebook că Dudu a vegheat asupra muntelui și a celor care l-au străbătut, intervenind pentru a ajuta persoanele aflate în dificultate.

Înmormântarea a avut loc luni, 29 septembrie, la ora 12:00, la Biserica Sfânta Paraschiva din satul Stoenești.