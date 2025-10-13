Românii din Germania pot obține o diplomă pentru experiența profesională acumulată

Românii care lucrează în Germania pot obține o diplomă formală pentru experiența profesională acumulată, chiar și în lipsa unei diplome anterioare. Autoritățile germane au implementat un sistem prin care anii de muncă într-un domeniu pot fi transformați în recunoaștere oficială, oferind beneficii pentru salariu, carieră și dreptul de a profesa legal. Cererile pot fi depuse prin intermediul site-ului oficial anerkennung-in-deutschland.de.

Pe site-ul oficial anerkennung-in-deutschland.de, muncitorii străini pot solicita recunoașterea experienței profesionale prin sistemul „Berufliche Anerkennung”, care verifică dacă munca lor este echivalentă cu o formare germană.

Este nevoie să aleagă profesia corespunzătoare, să încarce documentele relevante și, dacă este cazul, recomandări de la angajator. Din 2025, procedura este disponibilă și fără diplomă formală, iar evaluarea poate fi totală sau parțială, diferențele fiind completate prin cursuri sau stagii scurte.

Recunoașterea oficială a experienței profesionale aduce românilor mai multe beneficii concrete. Aceștia pot obține salarii mai mari și acces la joburi mai bine plătite, dreptul de a profesa legal în domenii reglementate precum medicină, tehnic sau educație, posibilitatea de a-și deschide propria afacere și recunoaștere profesională în întreaga Uniune Europeană.

Procesul de recunoaștere presupune identificarea instituției responsabile, strângerea documentelor necesare, depunerea cererii online și așteptarea răspunsului, care durează, în general, 3–4 luni. În cazul în care recunoașterea este parțială, diferențele sunt completate prin cursuri sau examene, pentru ca experiența profesională să fie validată complet.

O tânără româncă stabilită în Germania a explicat pe TikTok cum funcționează procedura de recunoaștere a experienței profesionale. Clipul a devenit viral și a ajutat românii să înțeleagă că anii de muncă pot fi transformați într-o diplomă oficială, recunoscută legal.

Mulți români din Germania nu știau că pot obține recunoaștere profesională oficială pentru experiența lor. Prin noul sistem de validare, experiența acumulată devine diplomă, iar munca primește valoarea oficială și recunoașterea pe care o merită.