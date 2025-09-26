Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024

RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-august 2025.

În luna august, Sistemul de Garanție-Returnare a atins un prag important: volumul ambalajelor returnate de la începutul acestui an a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2024, ceea ce arată că returnarea ambalajelor SGR a devenit o practică uzuală în rândul românilor. Astfel, în primele opt luni din 2025, românii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă.

Doar în luna august au fost colectate 605 milioane de ambalaje, reprezentând aproape 94% din cantitatea pusă pe piață. De la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și până în prezent au fost returnate în total aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție, fiind predate către reciclatori aproximativ 500.000 de tone de materiale.

Cu o rată de colectare de 81% în primele opt luni ale acestui an, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Rezultatele integrale pot fi consultate și pe platforma RetuRO SGR, în secțiunea dedicată raportării: https://returosgr.ro/raportare.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).