Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024

Românii au returnat în primele opt luni ale anului mai multe ambalaje SGR decât în tot anul 2024
RetuRO, administratorul Sistemului de Garanție-Returnare, cel mai mare proiect de economie circulară din România, anunță evoluția și rezultatele programului pentru perioada ianuarie-august 2025.

În luna august, Sistemul de Garanție-Returnare a atins un prag important: volumul ambalajelor returnate de la începutul acestui an a depășit totalul înregistrat pe parcursul întregului an 2024, ceea ce arată că returnarea ambalajelor SGR a devenit o practică uzuală în rândul românilor. Astfel, în primele opt luni din 2025, românii au returnat aproximativ 3,6 miliarde de ambalaje, iar RetuRO a predat către reciclatori peste 255.000 de tone de materiale – PET, aluminiu și sticlă.

Cum arată datele centralizate pentru luna august

Doar în luna august au fost colectate 605 milioane de ambalaje, reprezentând aproape 94% din cantitatea pusă pe piață. De la lansarea sistemului în noiembrie 2023 și până în prezent au fost returnate în total aproape 7 miliarde de ambalaje cu garanție, fiind predate către reciclatori aproximativ 500.000 de tone de materiale.

Rata de colectare este impresionantă în primele opt luni ale acestui an

Cu o rată de colectare de 81% în primele opt luni ale acestui an, Sistemul de Garanție-Returnare continuă să sprijine tranziția României către o economie circulară, mobilizând milioane de români să adopte un comportament responsabil față de mediu. Rezultatele integrale pot fi consultate și pe platforma RetuRO SGR, în secțiunea dedicată raportării: https://returosgr.ro/raportare.

RetuRO Sistem Garanție Returnare S.A. (www.returosgr.ro) este o companie ce funcționează pe principiul not for profit – ceea ce înseamnă că eventualul profit realizat de companie în urma colectării de ambalaje de băuturi va fi reinvestit, exclusiv, în dezvoltarea SGR. Compania a fost creată de un consorțiu de trei acționari privați: Asociația Berarii României pentru Mediu (30%), Asociația Producătorilor de Băuturi Răcoritoare pentru Sustenabilitate (30%) și Asociația Retailerilor pentru Mediu (20%) și un acționar public, statul român, prin autoritatea centrală de mediu, Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (20%).

