România, pe ultimul loc în UE la studii postuniversitare. Ultimele zile de înscrieri la Creative MBA ASE

România, pe ultimul loc în UE la studii postuniversitare. Ultimele zile de înscrieri la Creative MBA ASE
România se află pe ultimul loc în Uniunea Europeană în ceea ce privește ponderea absolvenților de studii superioare (licență, master și doctorat) raportată la populația generală. Situația este critică și în rândul tinerilor între 24 și 34 de ani: doar 23–26% au finalizat studii superioare, față de o medie europeană de 40–43%.

La programele postuniversitare, interesul este și mai redus. În anul universitar 2023–2024 au participat 3.061 de persoane, cu 415 mai puține decât în anul anterior. Doar 0,6% dintre absolvenți aleg să continue pregătirea profesională cu astfel de studii, potrivit datelor analizate de Bucharest Business School.

Costurile – un factor decisiv

Programele MBA în marile capitale europene depășesc frecvent 10.000 EUR, în timp ce în România un program de top costă chiar la jumătate. De exemplu, Creative MBA al Academiei de Studii Economice București are un cost total de 4.000 EUR, plătibil în tranșe semestriale.

Un program unic în Europa de Sud-Est

Creative MBA este singurul program din Europa de Sud-Est dedicat exclusiv industriilor creative și culturale (CCI). Peste 70% din conținut este orientat practic – studii de caz, proiecte și colaborări intersectoriale. Printre discipline se numără strategie de afaceri, management financiar, inovație, branding, leadership și chiar utilizarea inteligenței artificiale în business.

Ambasadorul Rusiei în România, convocat de MAE. Problema care i s-a pus în vedere
Marea dorință a lui David Popovici, de ziua lui. Cine i-o poate îndeplini

„Ne dorim să oferim profesioniștilor o experiență care aduce claritate și instrumente reale, fără povara unor costuri exagerate. Creative MBA este dovada că educația de calitate poate fi și accesibilă, nu doar un privilegiu”, afirmă Dalia Bologan, Creative MBA Program Director.

Experiență internațională și parteneriate academice

Programul este susținut de profesori din universități de prestigiu precum Bocconi, Nova School of Business and Economics sau Accademia Costume & Moda, în cadrul parteneriatelor Bucharest Business School. Studenții beneficiază și de mobilități internaționale, cu vizite de studiu la Atena și Roma, co-finanțate de Erasmus+.

Înscrierile sunt deschise până pe 14 septembrie 2025, pe site-ul oficial bbs.ase.ro.

România între spioni, profeți și analfabeți
Dacă nu merge clonarea, poate merge împăierea câtorva politicieni
