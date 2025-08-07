EVZ Special Riscurile aerului condiționat. Dr. Daniela Ene, fiziokinetoterapeut și osteopat: „Am avut mulți pacienți cu dureri cervicale” Video







Dr. Daniela Ene, osteopat și kinetoterapeut, a prezentat în cadrul celei mai recente ediții a podcastului „Capital de sănătate”, difuzat pe canalul YouTube „HAI România”, care sunt riscurile de sănătate cu care ne confruntăm fără să știm. Medicul a detaliat simptomele celor mai uzuale probleme reclamate de pacienți și care pot fi urmările ignorării lor.

Potrivit medicului Daniela Ene, temperaturile ridicate din ultima perioadă au dus la creșterea numărului de persoane care se confruntă cu probleme.

„În ultimul timp, am avut foarte mulți pacienți care prezentau simptome de umeri blocați și dureri cervicale. Pentru că în perioada aceasta toată lumea folosește aerul condiționat. Și atunci ceafa, transpirată de la căldură, dă această reacție. Gâtul este foarte bine inervat și este zona noastră, cea mai «dezbrăcată». Este cea mai receptivă la contrastul acesta, fierbinte - transpirație rece. Și ajunge să sugrume un pic rădăcina nervoasă, plexul cervico brahial”, a explicat medicul.

Efectul este amplificat dacă persoana afectată suferă de hiperaciditate gastrică, înghițire ineficientă sau dacă respiră pe gură noaptea sau sforăie.

„Sau dacă ține capul mult spre anterior. Ceea ce face, cred, 80-90% din populație. Lucrurile astea predispun la apariția unei dureri de umăr sau o epicondilită. Sau dacă am muncă de birou și stau cu mâinile în planul din față al corpului e foarte probabil să am o amorțeală în primele trei degete. Sau durere în pumn, în cot – pe interior sau pe exterior – sau în umăr”, a detaliat dr. Daniela Ene.

Specialistul precizează că simptomele dureroase sunt descoperite, de obicei, târziu. „Îi întreb pe oameni de când îi doare și nu știu. Și în momentul în care pui mâna și vezi cât de fibrozată este articulația e clar că ea are niște luni bune de când stă așa. Doar că ei nu și-au dat seama.”

Medicul susține că, în ultima perioadă, numărul oamenilor care vin la clinică cu dureri de spate și de articulații este în creștere. „Pentru că ne mișcăm mult prea puțin și ne supraalimentăm. Marea majoritate dintre noi mănâncă mult mai mult decât le trebuie. Asta stă la baza a 80-90% din tot ce înseamnă patologie, și articulară, și vasculară, și metabolică. Pentru că ajungem să depozităm mâncarea ca pe un surplus în propriile sisteme, în propriile aparate. Tot ce ține de colesterol, hiperglicemie, hipertensiune, diabetul și artrozele vin din mult prea puțină mișcare. Noi avem 600 și ceva de mușchi și un singur stomac. Dar ne comportăm ca și cum am avea 600 de stomace și un singur mușchi”, a subliniat dr. Daniela Ene.

Principala eroare făcută de pacienții medicului este reprezentată de mișcarea prea puțină. În top urmează aplecările greșite și pantofi nepotriviți.

„Pantofii trebuie să amortizeze și să absoarbă. Piciorul este suspensorul nostru personal. Și atunci pantoful are obligația să dea voie piciorului să-și facă funcția de amortizor pe sol. Pantofii gen platformă sau cu o talpă foarte subțire vulnerabilizează foarte tare piciorul. Este ca și cum ai merge în șosete pe asfalt. Ceea ce, din punctul meu de vedere, este o agresiune pentru picior”, a explicat dr. Daniela Ene.

Un alt pericol tot mai răspândit este statul prea mult pe scaun. Organismul uman nu este conceput și proiectat să stea mult la birou, afirmă specialistul. Acesta recomandă persoanelor expuse acestui risc „să se ridice măcar la jumătate de oră, o oră. Și să lucreze și din picioare. Corpul se simte mult mai bine stând în picioare decât pe scaun. Sau să facă pauze în care să iasă afară. Să-și dozeze activitatea în așa fel încât să aibă ruperi de ritm. (…) Nu poți să ții corpul 8-10 ore pe un scaun și să te aștepți să-i fie bine pe termen lung”, a mai specificat medicul.

Ediția integrală a podcastului „Capital de sănătate” care a avut-o ca invitată pe dr. Daniela Ene poate fi vizionată aici.