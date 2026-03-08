„Rex Daciae” și Francmasoneria - o pagină istorică de acum 241 de ani

Horea, numit pe o schiță a unei medalii „Rex Daciae” ( schița se păstrează în Arhivele Naționale ale Ungariei din Budapesta, Fondul Familiei Károlyi, Dosarul „Acta Motus Valachorum” n.a.) s-a ridicat pentru drepturi politice, pentru afirmarea românilor din Ardeal, ținuți într-o condiție de servitute medievală, fără recunoașterea naționalității și drepturilor naționale care decurgeau din aceasta.

Revoluția populară i-a avut în frunte pe Necula Urs-Horea, Marcu Giurgiu-Crișan, Ion Oargă-Cloșca. Horea era un moț școlit. Era iobag dar lucra pentru un important inspector minier. A ajuns de patru ori, la Viena, ca să vorbească direct cu Împăratul Iosif al II-lea. Evident, împăratul dorea să opună românii fideli Vienei, nemeșimii maghiare tot mai redundante.

De aceea, se spune că, integrat și unei loji francmasonice, Horea și-a creat strategia de acțiune. Ideea pe care Cloșca și Crișan o vor răspândi în numele lui Horea era că împăratul însuși ar fi dorit o revoltă care să pună capăt abuzurilor neneșimii și a dorinței lor de autonomie față de Viena.

Moții s-au adunat la Târgul de la Brad pe 28 octombrie 1784. Crișan le-a comunicat moților că Horea va aduce pe 31 octombrie, veștile de la Viena, la Biserica de la Mesteacăn. Se cerea ca moții să trimită câte 4-5 dintre ei din fiecare sat și să ajungă la Alba Iulia, ocolind centrul militarizat de la Brad. Înoptând la Curechiu, moții au parte de un atac al unei unități de husari care însă e înfrântă. Moții decid să revină la Brad, unde au ajuns pe 2 noiembrie 1784. Începuse revolta populară.

Până la urmă, după unele succese și unele înțelegeri între refugiați și nemeșimea maghiară, baronul Preiss a primit ordin să pacifice Transilvania, Iosif II având un război cu Olanda. Trupele austriece au avut un succes decisiv dar nu definitiv la Mihăileni, în decembrie 1784. Atunci, Horea a decis să oprească acțiunea, așteptând primăvara și alegând să se ascundă, însă prin trădare, liderii au fost capturați. Crișan se va sinucide în temniță, iar Horea și Cloșca vor fi executați la 28 februarie 1785, la Alba Iulia. Crișan își pusese capăt zilelor în închisoare, evitând să vorbească pentru a nu dezvălui modul de organizare al răscoalei!

Filmul Horea, regizat de Mircea Mureșan, pe scenariul lui Titus Popovici îl are în rolul lui Horea pe marele actor Ovidiu Iuliu Moldovan. Filmul face trimitere direct la legătura dintre Francmasonerie și Horea. Aș recomanda să fie urmărit cu atenție fragmentul de la momentul 1.24.46 la momentul 1.28. 00!

Actorul francez Jean Marais a interpretat rolul celebrului francmason, alchimist, aventurier Joseph Balsamo în filmul serialcu același nume, produs și lansat în anul 1973, în regia lui André Hunebelle.

Sunt surse care îl plasează pe francmasonul Joseph Balsamo ( 2 iunie 1743 - 26 august 1795) ca fiind implicat și în acțiunile secrete prin care Horea, revoluționarul român ar fi făcut ca să ajungă în secret, aur din Apuseni în fondurile secrete ale împăratului Iosif al II-lea. Acesta avea nevoie de aur în secret pentru a contracara Olanda, promițând emanciparea românilor. Dar împăratul, iluminist și francmason a preferat lichidarea revoluției lui Horea din 1784 și a liderilor ei pentru că era în război cu Olanda și voia să se șteargă urmele conspirației sale.

Balsamo s-ar fi ocupat ca aurul să ajungă pe cărări secrete în Franța nu doar la Viena în contextul înăbușirii Revoluției din 1784 a lui Horea. Sau mai exact, ca partea cea mai mare din aur să-i scape printre degete împăratului Iosif al II-lea. Asta pentru că frații săi francmasoni nu au fost de acord cu decizia lichidării lui Horea, lui Cloșca și a lui Crișan, liderii revoluției române. Va fi nevoie de acel aur în anii Revoluției Franceze. Joseph Balsamo lucra pentru răspândirea Francmasoneriei. Din această organizație făcuseră parte și Iosif al II-lea și Horea. Balsamo a fost prins la 27 decembrie 1789, la Roma. Revoluția Franceză izbucnise. La Roma, sub nasul Papei, dorea să facă o Lojă francmasonică. Arestat, mai întâi la Castel Sant Angelo, a fost dus la Forte din San Leo. Inițial s-a dorit execuția sa. Pedeapsa i-a fost comutată de către Inchiziție la închisoare pe viață. A murit în temniță la 26 august 1795. Așadar, a petrecut închis la Roma, perioada Revoluției Franceze, la izbucnirea căreia, indirect, contribuise.

Jean Pierre Brissot de Warville (1754-1793) era un francmason celebru și un lider al facțiunii Girondinilor în Revoluția Franceză. El îl va critica dur pe Împăratul Iosif al II-lea, pe fondul legăturilor masonice dintre ei, după execuția lui Horea și Cloșca din 28 februarie 1785:

„ Nu semeni cu despotii obisnuiți. Cum poți împrumuta limbajul insidios al tiranilor, tu, prietenul supușilor tăi si arătătorul dreptății?... Toți cei care au scris despre revolta românilor par a fi conspirat împotriva acestui nefericit popor, ca să te încurajeze, prințe, să pedepsesti șefii cu groaznice torturi, să subjugi și mai adânc poporul... Daca l-aș condamna pe Horea ca asasin, aș face să urce pe eșafod întâi dușmanii care, ca și el, si-au muiat mâinile în sânge, și nu mi-ar fi greu să dovedesc ca aceștia din urmă erau cu mult mai criminali.

Si, fiindcă nici unul n-a plătit cu capul său atrocitățile săvârșite, sunt în drept să conchid, fără să intru în amănunte, că ai fost nedrept pedepsind cu moartea pe Horia, ca asasin, cât timp cruți viata nobililor asasini... Dacă românilor nu li se redă libertatea, înseamnă că toți monarhii Europei trebuie să se ridice împotriva Statelor Unite ale Americii, să proscrie constituția acestui nou stat și sî condamne ca infamă orice alianță cu el!”

Brissot va sfârși inclusiv el, executat la 31 octombrie 1793, pe fondul suspiciunilor că ar fi trădat idealurile Revoluției Franceze, fiind suspectat că ar fi regalist de către iacobinii care preluaseră conducerea asupra mersului Revoluției Franceze.