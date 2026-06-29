O revoltă izbucnită luni dimineață la un centru regional de detenție din estul statului Carolina de Nord a mobilizat zeci de agenții de aplicare a legii, după ce deținuții au preluat controlul asupra unei părți a penitenciarului și au luat ostatici doi gardieni, potrivit Associated Press.

Autoritățile au anunțat că situația a fost parțial rezolvată în urma negocierilor, însă operațiunea pentru recâștigarea controlului complet asupra închisorii a continuat timp de mai multe ore.

Incidentul s-a produs în jurul orei 05:00, la Bertie-Martin Regional Detention Center, situat în localitatea Windsor, la aproximativ 190 de kilometri est de Raleigh.

În momentul izbucnirii revoltei, în unitatea de detenție se aflau 88 de deținuți și doar trei gardieni, potrivit informațiilor furnizate de Biroul de Investigații al statului Carolina de Nord (North Carolina State Bureau of Investigation).

Potrivit autorităților, deținuții au reușit să îi copleșească pe angajații penitenciarului. Doi dintre gardieni au fost luați ostatici, în timp ce al treilea a reușit să scape și să alerteze autoritățile.

La scurt timp după declanșarea incidentului, la fața locului au fost trimise echipe ale poliției locale, ale forțelor de ordine din stat și ale agențiilor federale. În jurul centrului de detenție a fost instituit un perimetru de securitate, iar locuitorii din zonă au fost sfătuiți să evite deplasările în apropierea închisorii.

Șeriful comitatului Bertie, Tyrone Ruffin, a declarat că nu a existat în niciun moment un pericol imediat pentru populația din afara penitenciarului.

Autoritățile au intrat în negocieri cu deținuții implicați în revoltă. În urma discuțiilor, cei doi gardieni au fost eliberați, împreună cu 80 dintre cei 88 de deținuți aflați inițial în incintă.

Șeriful Tyrone Ruffin a precizat, în cadrul unei conferințe de presă, că cei doi gardieni primesc îngrijiri medicale, însă nu a oferit detalii privind starea lor de sănătate sau eventualele răni suferite în timpul incidentului.

Serious situation unfolding in North Carolina. Inmates at the Bertie-Martin Regional Jail overpowered correctional officers, took control of parts of the facility, and took hostages (who have since been released). Inmates are armed with weapons, and law enforcement is currently… — Greg Madden (@GregMaddenUSMC) June 29, 2026

De asemenea, oficialul nu a explicat unde au fost transferați cei 80 de deținuți eliberați din zona controlată de revoltați, precizând doar că aceștia au fost mutați într-un „loc sigur”.

La începutul după-amiezii, Biroul de Investigații al statului Carolina de Nord a anunțat că echipele tactice au intrat în centrul de detenție pentru a prelua controlul asupra situației și pentru a-i reține pe cei opt deținuți care rămăseseră în interior.

Peste 20 de agenții de aplicare a legii au participat la intervenție, însă autoritățile nu au comunicat dacă au fost folosite echipe speciale sau mijloace tactice în timpul operațiunii.

Până la acest moment, autoritățile nu au precizat ce a declanșat revolta și nici modul în care deținuții au reușit să preia controlul asupra unei părți a centrului de detenție.

De asemenea, oficialii nu au explicat de ce doar trei gardieni supravegheau întreaga populație carcerală în momentul izbucnirii incidentului, aspect care ridică semne de întrebare privind nivelul de personal și măsurile de securitate existente în unitate.

„În acest moment avem multe aspecte pe care încercăm să le ținem sub control. Vom face publice mai multe informații imediat ce va fi posibil”, a declarat șeriful Tyrone Ruffin.

Ancheta privind circumstanțele revoltei este în desfășurare, iar autoritățile urmează să stabilească responsabilitățile și motivele care au dus la producerea incidentului.