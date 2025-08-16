Social Revoltă a părinților la C.N. „Lazăr”. Acuzații de incompatibilitate pentru o profesoară







O situație, aparent banală și generalizată în sistemul național de învățământ, a stârnit revolta părinților unor elevi de la Colegiului Național ”Gheorghe Lazăr” din București. Totul a pornit de la cazul unei profesoare, care predă cursuri la o clasă în care învață și copilul ei.

Un caz de incompatibilitate, reclamă părinții. Pentru că situația trenează de doi ani, părinții s-au mobilizat și au scris o petiție online, cu acuzații grave: șantaj pentru note, corupție.

Directoarea liceului, Ionela Neagoe, se revoltă și ea, dar în cealaltă direcție, lansând acuzații la adresa celor ce îi plătesc salariul: ”așa e cu parveniții social”.

Un grup de părinți ai claselor gimnaziale de la Colegiul Național „Gheorghe Lazăr” este semnatarul unei petiții online. Documentul a fost trimis și către Inspectoratul Școlar al Municipiului București. Cazul a fost semnalat de unul dintre părinți, care, de teama unor eventuale repercusiuni asupra copilului, a cerut să-i fie protejat numele.

Ei încep cu descrierea cazului cadrului didactic Roxana Banu, profesor la clasa propriului copil. ”Un caz flagrant de conflict de interese”, spun părinții, care durează deja de doi ani.

„Perioadă în care atât cadre didactice, dar mai ales părinți au formulat zeci de sesizări și reclamații. Zero reacții din partea conducerii școlii”, mai spun ei.

Acuzațiile devin grave abia de aici încolo. Legătura dintre profesorul incompatibil și directoarea școlii ar ascunde o întreagă rețea, care folosește meditațiile ca instrument de șantaj pentru acordarea de note preferențiale.

Mai sunt formulate alte acuzații, la fel de grave, referitoare la organizarea examenelor de adminitere în clasa V-a: sunt admiși preferențial elevi. Doar cei care fac meditații cu profesori de la Lazăr.

”Evenimentul Zilei” a contactat conducerea CN ”Gheorghe Lazăr”. Ne-a răspuns chiar directoarea unității de învățământ, Ionela Neagoe. Ea admite că profesorul reclamat predă cursuri la clasa unde este elev copilul ei, însă nu consideră că acest lucru este ilegal.

„Acum înțeleg despre ce este vorba... Da! Teacher (sic!) Banu predă la clasa unde fata ei este elev (sic!). Dar acest lucru nu este ilegal. (...) Și copiii mei au învățat la Lazăr. Acest lucru nu însemnă că au fost protejați în vreun fel. Din contră! Exigențele sunt mai mari, presiunea este mai mare. Copilul lui teacher Roxana poate fi evaluat oricând, de către oricine. Este un copil pregătit. Nu are alte beneficii”, ne-a declarat, exclusiv pentru EvZ, Ionela Neagoe.

Legislația care reglementează activitatea unităților de învățământ precizează, explicit, cazurile de recuzare ale profesorilor. Este vorba despre Ordinul Ministrului Educației nr. 3051/11.01.2024, dar și de Regulamentul de organizare și funcționare a unităților de învățământ.

Aceste norme spun că, ”orice aparență de favoritism (de pildă, pregătirea contra cost a unor candidați la un examen pe care îl corectează, relații de rudenie etc) trebuie evitată prin recuzare și proceduri de prevenire a conflictelor de interese”.

Directoarea a respins vehement acuzațiile referitoare la meditații ca formă de șantaj. Ea a continuat să ia apărarea profesorului Roxana Banu, pe care o consideră „acuzată pe nedrept” de părinți.

„Teacher (sic!) este colega noastră de peste 15 ani. Este unul din cei mai performanți profesori pe care îi are școala, un exemplu de implicare. (...) Că este acuzată acum, pe nedrept, de niste lucruri mincinoase... este, cum să vă spun, o mizerie. Dar asta este!”, a spus Neagoe.

Ea a continuat cu o serie de aprecieri la adresa degradării societății, a sistemului de învățământ, apoi a concluzionat: „Trăim în epoca degradării, în țara în care ne conduc oameni slab pregătiți, care au trecut prin școală, numai ei știu cum. Iar acum vor ca și copiii lor să treacă prin școală, la fel de ușor. Așa e cu parveniții social”, a mai spus Neagoe.

Directoarea CN „Gheorghe Lazăr” a devenit subiectul unor controverse în presă, atunci când a acceptat prezența lui George Simion la festivitatea de deschidere a anului școlar, în anul 2022.

Ionela Neagoe a fost cea care l-a prezentat, în fața elevilor participanți la eveniment, pe George Simion și i-a permis să susțină un discurs. ”Am plăcerea să vă invit un «lăzărit» care a terminat științele sociale și care astăzi ne-a făcut surpriza să vină la deschiderea noastră, care este deputat, este vorba de domnul George Simion”, a spus directoarea în fața elevilor.

Directoarea colegiului Lazăr a devenit subiect de presă și datorită sumelor din declarația de vedere. Veniturile sale au crescut, anual, cu peste 100.000 de lei, bani câștigați ca „persoană fizică autorizată profesor”.

Cel mai probabil este vorba despre venituri declarate din meditații sau din participarea la diferite proiecte, după cum relata publicația Newsweek.