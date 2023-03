Rețetă de praline umplute cu zmeură. Desertul care a înnebunit internetul

Ioana Grama este una dintre cele mai cunoscute influencerițe din România. Ea le-a arătat fanilor ei de pe TikTok o cutie cu praline cu zmeură. Internauții au rămas surprinși de felul în care bomboanele arătau. În plus, Ioana Grama le-a mărturisit că sunt delicioase. Românii au vrut cu orice preț să intre în posesia lor, dar mulți nu știau că le pot prepara foarte ușor chiar în propria casa.

Nu ai nevoie de abilități de bucătar pentru a face aceste praline, ci doar de puțină răbdare. În plus, vei avea nevoie doar de ciocolată albă, ciocolată neagră și zmeură congelată. Este de preferat să folosești ciocolată de bună calitate, cea belgiană este cea mai potrivită pentru această rețetă. Timpul de preparare este foarte scurt. Așadar, nu ai niciun motiv să nu încerci această rețetă.

Mod de preparare praline de ciocolată cu zmeură

Pentru început trebuie să topești foarte bine ambele tipuri de ciocolată. Ulterior, ia câte o zmeură congelată cu o scobitoare și scufund-o în ciocolata albă. Așteaptă ca ciocolata să se întărească și scufundă zmeura și în celălalt tip de ciocolată. Așază toate bucățile de zmeură învelite în ciocolată pe un platou și lăsă-le preț de câteva minute să se întărească. Le poți băga și în frigider în cazul în care nu mai ai răbdare.

Zmeura este unul dintre fructele care are multiple beneficii asupra organismului. Este unul dintre fructele care are cea mai mare concentrație antioxidanți. În plus, conține și acid elagic, un compus fenolic natural care are proprietăți anticancerigene, ceea ce însemnă că te ajuta în lupta împotriva cancerului. De asemenea, zmeura conține vitamina C, dar și magneziul din zmeură, care sporesc fertilitatea atât în cazul femeilor, cât și în cazul bărbaților. Un alt beneficiu al acestui fruct este că diabeticii o pot consuma atunci când au poftă de ceva dulce deoarece are un indicele glicemic redus.