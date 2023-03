Rețeta pentru cel mai pufos desert din ciocolată, dezvăluită de un prezentator BBC

Nigel Slater, prezentator al emisiunilor Eating Together, Simple Cooking și Dish of the Day de pe BBC 1, a publicat rețeta sa pentru mousse de espresso de ciocolată cu praline: „Un mic deliciu dulce, emoționant și pufos, cu o lovitură de cofeină”.

Rețeta lui Nigel Slater

Pregătiți un espresso tare și în el dizolvați două lingurițe de zahăr pudră. Puneți o cratiță cu apă la foc moderat și așezați peste ea un bol de sticlă sau de porțelan termorezistent, care să încapă bine în cratiță, fără ca baza să atingă apa.

Rupeți 120 g de ciocolată neagră de bună calitate în bucăți mici și puneți-le în bol, apoi adăugați imediat espresso-ul îndulcit. Evitați să amestecați până când ciocolata se topește, apoi adăugați 50g de unt nesărat și amestecați foarte ușor pentru a se omogeniza.

Se separă patru ouă medii spre mari, albușurile într-un castron, iar gălbenușurile în altul. Adăugați 120 g de zahăr pudră la gălbenușuri și bateți până când se obține o consistență groasă, palidă și cremoasă. Acum, cu telul de bătut curat, bateți albușurile până devin groase și pufoase. Aveți grijă să nu bateți prea mult albușurile. Acestea ar trebui să poată sta în movile moi, mai degrabă decât în vârfuri tari.

Folosind o lingură de metal sau o spatulă de plastic, se încorporează ciocolata topită în amestecul de ouă și zahăr. Încorporați albușurile de ou, ușor, dar ferm, până când nu se mai vede niciun albuș de ou. Se toarnă în vase sau pahare mici și se lasă la frigider timp de două ore pentru a se întări.

Se unge ușor o foaie de copt cu puțin ulei de arahide sau vegetal. Puneți 100 g de migdale fără coajă într-o tigaie antiaderentă uscată și puțin adâncă și presărați cu patru linguri de zahăr pudră. Se pun la foc mic spre moderat și se urmăresc cu atenție în timp ce zahărul se topește. Nu amestecați, ci mișcați din când în când nucile în jurul cratiței, înclinând-o ușor dintr-o parte în alta, pentru a le acoperi cu zahărul topit. Când zahărul devine de un auriu palid ca mierea, răsturnați nucile pe foaia de copt unsă cu ulei și lăsați-le să se răcească.

Puneți nucile și caramelul lor într-un robot de bucătărie și amestecați-le până se transformă în firimituri grosiere sau puneți-le într-o pungă de plastic și zdrobiți-le cu un rulou de bucătărie. Împrăștiați-le pe suprafața mousse-urilor, decorați-le cu petale de trandafir zaharisite, dacă doriți, și serviți. Se fac patru pahare mici.