De ce este bine să punem o rolă de hârtie igienică în frigider. Specialiștii ne învață cum să procedăm

”Am fost în vizită la un prieten și am găsit din greșeală o rolă de hârtie igienică în frigiderul lui! La început, am crezut că a lăsat-o baltă și a uitat, dar după ce am întrebat, am aflat că oamenii fac asta intenționat! Pentru că această rolă de hârtie igienică are un efect magic!”, spune o femeia din Marea Britanie, citată de presa de acolo.

Specialiștii spun că moleculele de celuloză din hârtia igienică sunt mari, și pot avea un rol foarte bun în absorbția mirosurilor neplăcute.

Atunci când este plasată în frigider, o rolă de șervețele de hârtie sau de hârtie igienică, pot elimina eficient mirosul generat în frigider.

Hârtia igienică absoarbe umiditatea

Punerea orezului fierbinte direct în frigider sau deschiderea frecventă a a acestuia, va provoca prea mulți vapori de apă, care vor forma cu ușurință un strat de gheață.

Din acest motiv, pentru a obține un efect de răcire mai bun, frigiderul nu poate funcționa decât continuu, iar funcționarea la putere mare va crește cu siguranță consumul de energie.

Scopul punerii hârtiei igienice este de a o face să absoarbă excesul de umiditate din frigider, să reducă înghețarea și, în consecință chiar consumul de energie.

După ce a stat în frigider pentru o perioadă mai lungă de timp, hârtia igienică va deveni treptat umedă, ceea ce înseamnă că a jucat un rol în absorbția umezelii.

Dacă acest lucru s-a întâmplat, este necesar să înlocuiți rola de hârtie igienică cu una nouă, altfel aceasta va fi inutilă.

Alte sfaturi utile pentru eliminarea mirosurilor

Specialiștii mai spun că un alt sfat care poate ajuta o gospodină pentru a scăpa de mirosul din frigider, este de a pune înăuntru câteva monede.

Mirosul va dispărea după aproximativ una, două zile zile și nu va afecta mediul din răcitor.

De asemenea, se poate pune pe o farfurie o ceapă curățată, sau chiar un pahar cu vin. Ambele produse au un miros puternic care se difuzează și poate elimina mireasma neplăcută existentă.

”Dacă vi se pare că gustul este prea puternic, puteți tăia ceapa în bucăți mici și o puteți amesteca cu vin alb, puneți-o într-un castron și înfășurați-o cu folie de plastic, făcând doar câteva găuri la suprafață, ceea ce poate nu numai să amelioreze mirosul, dar și să prevină ca mirosul din frigider să fie prea puternic. Greu, efectul va fi mai bun”, mai spune specialistul.

Dacă după toate aceste sfaturi, mirosul va continua să vă deranjeze este timpul să chemați un specialist pentru a curăța sistemul de aerisire, potrivit news.inf.