De ce nu se țin roșiile la frigider. Puține gospodine știu asta

Oamenii de știință au declarat că roșiile nu trebuie ținute la frigider pentru că își pierd gustul. Ei au spus că temperatura optimă pentru păstrarea roșiilor este de 12, 13 grade. Gospodinele pot să le atârne de un perete răcoros sau să le depoziteze pe balcon, atunci când este mai cald afară.

Roșiile pot să fie depozitate și într-o cameră rece și uscată, precum pivnița sau beciul, la o temperatură de 12 grade Celsius. Oamenii de știință au mai declarat că roșiile nu trebuie să lipsească din alimentația oamenilor. Ele au un conținut foarte mare de licopen, care protejează ADN-ul celular si diminuează riscul de cancer, in special de cancer la plămâni (aviz fumatorilor activi/ pasivi!); roșiile conțin vitaminele A, B, C, E si K, protejează organismul de efectul radicalilor liberi, îmbunătățesc vederea, reglează tensiunea arteriala si scad nivelul de colesterol, protejează sănătatea sistemului osos (conțin și cantități semnificative de calciu și magneziu), întăresc sistemul imunitar si contribuie la asimilarea mai buna a fierului in organism. Acestea au și puține calorii, potrivit Cancan.

Roșii la conservă vs. proaspete

Cercetătorii au mai dezvăluit și care sunt diferențele dintre roșiile la conservă și cele proaspete.

Valorile nutriționale ale unei roșii crude pe 100 de grame:

Calorii: 25 grame

Glucide: 4,3 grame

Proteine: 1,1 grame

Carbohidrati: 3,9 grame

Zahar: 0 grame

Fibre: 1,2 grame

Grăsimi: 0,3 grame

Vitamine: C, K1, B9.

Valori nutriționale ale roșiilor la conservă pe 100 de grame:

Calorii: 32 grame

Glucide: 7.29 grame

Proteine: 1,64 grame

Grăsimi: 0.28 grame

Fibre: 1.9 grame

Zahăr: 0 grame

Calciu: 34 mg

Fier: 1.3 mg

Magneziu: 20 mg

Licopen: 5106 µg

Vitamine: A, B1, B2, B3, B5, B6, B9, E, K, C.

Oamenii de știință au mai subliniat și că roșiile reduc riscul de coagulare a sângelui și protejează femeile de cancer mamar. Printre beneficiile roșiilor se află și îmbunătățirea sănătății pielii. Licopenul protejează împotriva arsurilor solare și reduce riscul apariției cancerului de piele. Ele sunt recomandate și în diete.