Monden Ce avere le-a lăsat Dumitru Sechelariu copiilor. Detaliile s-au aflat după mai bine de 10 ani







În 2013, un om de afaceri influent și fost primar al Bacăului, Dumitru Sechelariu, a murit la vârsta de 54 de ani. În ciuda faptului că a acumulat o mulțime de bani în timpul vieții sale, la momentul decesului, în conturile sale erau doar de 6.000 de lei.

Ce moștenire a lăsat Dumitru Sechelariu

Fiul fostului primar, Doru Sechelariu, dezvăluie adevărul pe care nimeni nu l-a știut în tot acest timp de la moartea tatălui său din 2013.

Doru Sechelariu a spus că tatăl său nu a lăsat niciun testament și că nu era preocupat să acumuleze bani, ci îi vedea doar ca un mijloc de a-și îndeplini obiectivele.

Doru a spus că familia avea proprietăți, cum ar fi o casă care valora 375.000 de euro, dar nu a reușit să o vândă. În schimb, a decis să o renoveze și să o închirieze pentru 1.000 de euro pe lună. Acești bani îi permit să-și acopere cheltuielile curente.

El a subliniat că a reușit să se descurce și să rămână un om bun, așa cum și-ar fi dorit tatăl său, în ciuda problemelor financiare pe care le-a întâmpinat după moartea tatălui său.

Dumitru Sechelariu, primar la Bacăului între 1996 și 2004

Între 1996 și 2004, Dumitru Sechelariu a ocupat funcția de primar al Bacăului. El a fost căsătorit și a avut patru copii: Doru, Mara, Dora și Ema.

Fostul primar a făcut o investiție substanțială în cariera fiului său, Doru, pe care îl credea că va fi un pilot de Formula 1. Cu toate acestea, familia a întâmpinat dificultăți financiare după moartea lui, iar Doru a fost nevoit să se adapteze la noile circumstanțe.

„Tata nu a lăsat niciun testament... Relația noastră cu unchiul Sergiu este mai îndepărtată acum... Tata și el nu erau foarte apropiați și nu s-au înțeles foarte bine. Deși sunt la un an distanță, ambele s-au născut pe 14 iulie. Sergiu în 1957, iar tatăl în 1958. Tata era mai entuziasmat, în timp ce Sergiu era mai rezervat”, a afirmat Doru Sechelariu.

Doru Sechelariu: Tata nu a fost un individ care a adunat fonduri și a trăit de sub unghii

„Tata a apreciat munca, dar nu-l interesau banii, nu îl iubea. Finanțele erau doar un mijloc pentru el... Tata respectă munca omului. La noi în curte, pe lângă faptul că oamenii aveau salarii printre cele mai mari, tatăl le-a oferit întotdeauna două sau trei sute de lei bonusuri pentru munca lor bună.

În esență, el nu a acordat banii ăștia copiilor săi, ci a acordat aproximativ 200 de milioane de dolari pe lună celor care călătoreau în țara noastră. Acesta era tatăl...

Nu era omul care să strângă bani și să-și mănânce de sub unghii… Tata mi-a lăsat o casă pe numele meu pe care am scos-o la vânzare cu 375.000 de euro, dar nu am primit nicio ofertă”, a mai adăugat Doru Sechelariu.

Fiul fostului primar consideră că nu și-a dezamăgit tatăl

„Recent am mai băgat niște bani în ea să o renovez și am închiriat-o… Iau cam 1.000 de euro lunar pe ea… Din banii ăștia îmi plătesc chiria unde stau cu prietena mea și ne mai rămân și nouă de cheltuieli…

Față de cum eram și cum sunt acum, mulțumesc lui Dumnezeu, mă descurc bine… Chiar dacă erau momente acum câțiva ani când nu ieșeam din casă pentru că nu aveam bani de motorină! Acum vreau să-mi găsesc cadența, să am un drum al meu, să fie ceva stabil. Aș vrea în lumea curselor, dar nu mai am speranțe în sensul ăsta.

Oricum, nu cred că l-am dezamăgit pe tatăl meu, chiar dacă nu am continuat ca pilot. Am rămas mereu un om corect, așa cum dorea și tatăl meu, indiferent ce probleme și greutăți am întâmpinat de când el nu mai e”, a încheiat fiul regretatului primar.