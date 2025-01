Cutremur puternic în Tibet. Sunt peste 53 de morți

Un cutremur puternic cu magnitudinea 6,8 a avut loc marţi în cantonul dens populat Dingri, în regiunea himalayană a Tibetului, în sud-vestul Chinei, situat la frontiera cu Nepalul.Cel puţin 53 de persoane au murit, iar alte 62 au fost rănite.

Cutremurul a avut loc marţi la ora locală 9.05 (3.05, ora României), potrivit Agenţiei chineze însărcinate cu seismele CENC. Institutul american de geofizică USGS a anunţat un seism de magnitudinea 7,1 în regiune.

7.1-magnitude earthquake in Tibet kills 53 with tremors felt in Nepal, India. 📹AFP pic.twitter.com/oKfhFg4Eg7

— The Hindu (@the_hindu) January 7, 2025