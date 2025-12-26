Resturile rămase de la masa de Crăciun, transformate în preparate apetisante. Trucurile care te ajută să economisești

După mesele încărcate din ziua Crăciunului, mulți români au frigiderele pline de mâncăruri care ajung la gunoi. Carnea, șunca, brânzeturile sau cozonacul sunt doar câteva dintre ingredientele care pot fi folosite în diferite rețete rapide. Fie că alegi să le reinventezi a doua zi de Crăciun sau le congelezi și le folosești după Sărbători, rezultatele vor fi peste măsura așteptărilor.

Resturile de friptură de porc, vită sau pui se pot transforma într-o salată deliciasă. Ai nevoie de salată verde, ardei, castravete, avocado, roșii, crutoane de pâine prăjită și câteva linguri de ulei de măsline.

Carnea se taie cubulețe, legumele se spală și se combină, iar totul se asezonează cu sare, piper și câțiva stropi de lămâie. Rezultatul este o salată fresh, care aduce prospețime după mesele copioase de Sărbători.

Brânzeturile rămase – cașcaval, mozzarella sau telemea – se pot transforma într-un sos delicios pentru paste.

Brânza rămasă – cașcaval, telemea sau mozzarella – se rade și se amestecă apoi cu smântână până se formează un sos cremos. Separat, călește un ardei tăiat cubulețe în puțin ulei de măsline, pentru a-i evidenția culoarea și aroma.

Ardeiul călit se adaugă apoi în sosul de brânză, împreună cu condimentele: busuioc, oregano, sare și piper. Pastele fierte se adaugă peste sosul cald, iar cei dragi se pot bucura de un festin pe cinste.

Cârnații rămași de la masa de Crăciun pot fi folosiți la tochitură

Cârnații, slănina sau friptura rămasă se pot reinventa într-o tochitură consistentă. Carnea se taie bucățele, se călește cu ceapă și usturoi, se adaugă condimente și un strop de sos de roșii.

Preparatul se lasă la foc mediu câteva minute și se servește cu mămăliguță și murături, oferind o masă sățioasă și aromată.

Cozonacul sau checul întărit pot fi transformate într-un desert spectaculos. Feliile de cozonac se însiropează, se adaugă cremă sau budincă, se decorează cu ciocolată topită și fructe proaspete.