Panettone câștigă teren în fața cozonacului tradițional. Cât plătesc românii pentru cozonacul italian

Masa de sărbători a românilor s-a schimbat în ultimii ani, pe fondul diversificării ofertei din marile magazine și al influențelor aduse de călătoriile și perioadele petrecute în străinătate, iar cozonacul tradițional nu mai este singurul produs ales de Paște. În locul preparatului clasic făcut în casă, cumpărătorii găsesc acum sute de variante în comerț, iar panettone, produs de origine italiană, a ajuns să dețină aproximativ 6% din totalul vânzărilor din categoria cozonac, fără ca în acest an să fie observată o creștere față de volumele din trecut, potrivit unei analize realizate de Mediafax.

Produsele tradiționale de sărbători au început, în ultimii ani, să fie înlocuite cu sortimente similare, intrate treptat în meniul românilor odată cu extinderea marilor lanțuri de magazine, dar și pe fondul călătoriilor sau al anilor petrecuți de mulți consumatori în străinătate.

În acest context, cozonacul clasic copt de mame și bunici nu mai este nelipsit de pe masa de Paște. În locul lui, românii cumpără în ultimii ani sortimente numeroase și variate, iar o simplă căutare pe platformele marilor retaileri oferă peste 200 de rezultate pentru cuvântul „cozonac”.

Produsele diferă în funcție de rețetă, umplutură și formă, iar printre ele se regăsește și cozonacul panettone, de origine italiană, care și-a câștigat notorietatea în ultimii ani mai ales prin pachetele cadou trimise de companii. În același timp, acest sortiment a început să fie fabricat și de producători autohtoni.

Potrivit retailerilor, diferența principală dintre cozonacul românesc și panettone este dată de textură. Cozonacul tradițional este mai dens, are un aluat bine dospit, umplutură generoasă și este copt în tăvi dreptunghiulare.

În schimb, produsul italian este mai aerat și mai pufos, are forma unei cupole înalte, iar umplutura tradițională este formată din fructe confiate și stafide. Aceste diferențe de structură și prezentare îl fac ușor de separat de produsul românesc clasic, chiar dacă, în comerț, cele două ajung să fie asociate în aceeași categorie.

Datele din industrie obținute de sursa citată arată că panettone a ajuns la o cotă de aproximativ 6% din totalul vânzărilor din categoria cozonac. Totodată, în acest an nu s-a simțit o creștere față de volumele vândute în trecut.

Prețul cozonacilor din cofetării a crescut vizibil în 2026, chiar dacă materiile prime folosite la prepararea lor au înregistrat scăderi. Analizele arată că, deși cacao, zahărul, untul, grâul sau ouăle sunt mai accesibile decât în anii anteriori, acest lucru nu se vede direct în prețul produselor finite.

Cererea ridicată din perioada Paștelui și costurile indirecte contribuie la menținerea unor prețuri ridicate în cofetării. Evoluția din ultimii ani indică un trend ascendent de la un an la altul, iar în prezent, în cofetăriile din București, prețurile diferă semnificativ în funcție de rețetă și gramaj.

În medie, pentru un cozonac simplu, clasic, de aproximativ un kilogram, românii plătesc în 2026 între 120 și 140 de lei. Variantele mai elaborate, cu glazuri, umpluturi speciale sau însiropate, pot trece ușor de pragul de 200 de lei.

Cel mai scump produs din această categorie disponibil, joi seara, pe una dintre principalele platforme online era Panettone Loison cu cremă Zabaione, vândut la prețul de 228 de lei pentru un kilogram.

Pe lângă majorarea prețurilor, în piață apare tot mai des și fenomenul de shrinkflation. Unele brutării și magazine vând cozonaci cu gramaje mai mici, de 300 sau 400 de grame, la prețuri apropiate de cele practicate pentru produse de un kilogram în alte cofetării.