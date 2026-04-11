Ouă vopsite în vin roșu. Metoda a devenit virală pe rețelele de socializare

Vopsitul ouălor este o tradiție așteptată cu nerăbdare înainte de Paște. Conform obiceiului, ouăle pentru masa de sărbători se colorează în Joia Mare, în Săptămâna Patimilor. Anul acesta, o rețetă naturală, fără chimicale, a devenit virală pe rețelele de socializare. Cu doar câteva ingrediente, gospodinele pot obține ouă cu aspect catifelat, care strălucesc la soare ca niște pietre prețioase.

Ouă vopsite în vin roșu. Cum le poți obține rapid

Ingrediente:

  • ouă
  • apă
  • vin (roșu, roze sau alb, în funcție de nuanța dorită)

Pentru o colorare perfectă, ouăle se spală mai întâi cu apă și detergent pentru degresare, iar se așază într-o cratiță și se acoperă complet cu vin – roșu, roze sau alb, în funcție de nuanța dorită.

De ce e important să le lași peste noapte la frigider

Ouăle se pun la fiert împreună cu vinul pe foc mediu, astfel încât temperatura să fie constantă, fără să clocotească prea tare, pentru a evita crăparea cojii.

Procesul de fierbere trebuie să dureze aproximativ 15 minute, timp în care vinul începe să coloreze foarte ușor ouăle. După ce s-au fiert, ouăle se scot cu grijă din lichid și se lasă să se răcească la temperatura camerei.

Vin roșu

Vin roșu. Sursa foto: Pixabay

Ouă vopsite în vin roșu

După răcire, ouăle se așază din nou în vinul rămas, acoperindu-le complet. Acest pas este esențial pentru intensificarea culorii și pentru uniformizarea nuanței pe întreaga suprafață a oului.

Cratița sau recipientul cu ouă se pune la frigider și se lasă cel puțin trei ore, dar pentru un efect mai puternic și o culoare mai bogată, este recomandat să stea peste noapte. În acest fel, vinul continuă să pătrundă ușor în coajă, iar ouăle capătă un aspect catifelat.

Pe lângă vin, gospodinele pot vopsi ouăle în apă fiartă cu turmeric sau varză roșie.

