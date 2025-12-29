Restricții de trafic în Constanța în noaptea de Revelion. Arterele principale vor fi închise

Revelionul va fi marcat la Constanța printr-un eveniment festiv amplu, iar autoritățile au pregătit atât spectacole pentru public, cât și măsuri speciale de circulație pentru a asigura siguranța participanților.

Noaptea dintre ani va fi sărbătorită la Constanţa printr-un concert deosebit, susţinut de DJ Pierre D'Vară, Smiley şi Lucian Colareza. Începând cu ora 21:30, parcarea de la Sala Sporturilor se transformă într-un spațiu dedicat distracției, unde vor fi show-uri de lasere, lumini și ploi de confetti, menite să creeze un cadru festiv pentru intrarea în noul an.

În perioada 31 decembrie – 1 ianuarie 2026, bulevardul Tomis se va transforma, din nou, într-o zonă de promenadă și socializare, unde constănțenii sunt invitați să se bucure de atmosfera de sărbătoare.

Pentru siguranța celor prezenți, traficul rutier va fi restricționat pe bulevardul Tomis, pe segmentul cuprins între bulevardul Mamaia și bulevardul Ferdinand, de miercuri, 31 decembrie, ora 06:00, până joi, 1 ianuarie, ora 23:00.

Pe durata restricțiilor, traseul autobuzelor care circulă pe bulevardul Tomis va fi deviat pe strada Răscoalei din 1907.

Programul mijloacelor de transport de pe liniile 2-43, 5-40, 44, 48 și 101 va fi prelungit în noaptea de Revelion, astfel încât, între 31 decembrie, ora 21:00, și 1 ianuarie, ora 02:00, autobuzele vor circula la un interval de aproximativ 30 de minute.

Pentru amenajarea perimetrului dedicat evenimentului de Revelion 2026, accesul auto în parcarea de la Sala Sporturilor va fi restricţionat în perioada 29 decembrie, ora 22:00 – 1 ianuarie, ora 23:00.

Totodată, organizatorii anunță interdicții stricte privind obiectele care pot fi aduse în zonă. Este interzis accesul cu sticle, cutii de băuturi, droguri, obiecte contondente, materiale inflamabile sau explozive, articole pirotehnice, artificii ori orice alte obiecte care pot pune în pericol participanții.

Tot mai multe orașe din România aleg să renunțe la focurile de artificii de la trecerea dintre ani. Constanța este cel mai recent exemplu: administrația locală a anunțat că nu va mai organiza tradiționalul spectacol pirotehnic de Revelion, urmând direcția deja adoptată de Cluj-Napoca, Ploiești, Iași, Brașov și alte municipii. Autoritățile explică faptul că artificiile afectează grav animalele – câinii, pisicile, păsările sălbatice – și contribuie la poluarea aerului, care atinge valori de vârf în noaptea de 31 decembrie. În locul acestor explozii zgomotoase, primăriile promit show-uri moderne cu lumini, lasere sau drone, variante spectaculoase, dar mult mai prietenoase cu mediul și cu vietățile din oraș.