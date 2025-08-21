Sport Reguli noi pentru boxul feminin înainte de Mondialele de la Liverpool







World Boxing va solicita testarea de gen tuturor pugilistelor care doresc să participe în categoria feminină la Campionatele Mondiale din Liverpool, programate pentru luna septembrie, potrivit worldboxing.org.

Organizația a anunțat că decizia urmărește să asigure siguranța și corectitudinea competițiilor, folosind teste genetice care identifică prezența cromozomului Y, indicator al sexului biologic.

World Boxing a confirmat miercuri că toate sportivele care aspiră la titlurile mondiale vor trebui să efectueze un test de tip PCR sau echivalent, destinat să stabilească sexul la naștere.

Președintele organizației, Boris Van Der Vorst, a subliniat că, deși respectă demnitatea tuturor sportivilor și promovează incluziunea, responsabilitatea față de siguranță și echitate în box a impus introducerea acestei reguli.

Decizia survine după ce câteva sportive de top, precum campioana olimpică Imane Khelif din Algeria și Lin Yu-ting din Taiwan, au fost supuse atenției publice și controverselor legate de sexul lor biologic în cadrul competițiilor internaționale.

Khelif a declarat că s-a născut femeie și a evoluat la toate nivelurile boxului feminin timp de aproape un deceniu, retrăgându-se temporar dintr-un turneu recent din Olanda.

Testele vor fi efectuate de federațiile naționale, care vor transmite rezultatele către World Boxing. Pentru sportivele care prezintă cromozom Y, organizația oferă un proces de evaluare complex, incluzând analize genetice suplimentare, profiluri hormonale, examinări anatomice și evaluări endocrinologice detaliate.

De asemenea, este disponibil un mecanism de apel pentru sportivele care contestă rezultatele inițiale.

Sportivele cu diferențe de dezvoltare sexuală (DSD) care manifestă androgenizare masculină vor putea concura doar în categoria masculină, conform noilor reguli.

În paralel, alte sporturi olimpice, precum atletismul, au reintrodus recent testarea cromozomială, demonstrând o tendință globală de revizuire a regulilor privind eligibilitatea femeilor în competițiile de top.

Aplicarea testării de gen în boxul feminin are implicații semnificative atât pentru sport, cât și pentru politica internațională a competițiilor.

Această decizie poate influența modul în care alte federații olimpice gestionează eligibilitatea sportivelor, în contextul dezbaterilor privind incluziunea și corectitudinea competițională.

În plus, noile reguli vin în contextul pregătirii pentru Jocurile Olimpice de la Los Angeles din 2028, unde World Boxing va organiza calificările olimpice.

Pe termen lung, sex testing-ul ar putea redefini standardele de selecție pentru boxul feminin, stimulând federațiile să dezvolte protocoale medicale mai riguroase și să clarifice criteriile pentru competițiile internaționale.

În același timp, măsurile ridică discuții despre etică, drepturile sportivelor și echilibrul între siguranță și incluziune.