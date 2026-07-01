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Raportul medico-legal a stabilit cauza morții actriței Daveigh Chase, vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”

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Raportul medico-legal a stabilit cauza morții actriței Daveigh Chase, vocea lui Lilo din „Lilo & Stitch”Daveigh Chase / sursa foto: captură video
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Din cuprinsul articolului

Biroul Medicului Legist din comitatul Los Angeles a stabilit oficial că actrița Daveigh Chase, cunoscută pentru vocea personajului Lilo din animația „Lilo & Stitch”, a murit din cauza sindromului imunodeficienței dobândite (SIDA), potrivit agenției Associated Press.

Concluziile au fost publicate în această săptămână în evidențele instituției, la aproximativ două săptămâni după decesul artistei, survenit pe 16 iunie, într-un spital din Los Angeles.

Documentele oficiale, în care actrița este identificată cu numele Daveigh Schwallier, indică drept cauză principală a morții sindromul imunodeficienței dobândite (SIDA). La rubrica „alte afecțiuni semnificative” este menționat consumul cronic de mai multe substanțe.

Raportul completează informațiile oferite după deces

La scurt timp după moartea actriței, tatăl acesteia, John David Schwallier, declara pentru The New York Times că fiica sa a murit în urma unor complicații provocate de meningită bacteriană și de o infecție a sângelui. El a precizat că Daveigh Chase locuia fără adăpost în Los Angeles împreună cu partenerul său.

După publicarea concluziilor medico-legale, Schwallier a transmis pentru Associated Press că rezultatul nu l-a surprins, afirmând că stilul de viață al fiicei sale făcea posibil un astfel de diagnostic. Totodată, el a descris moartea acesteia drept o tragedie și a spus că și-ar fi dorit ca fiica sa să fi primit ajutor înainte ca situația să devină ireversibilă.

Problemele personale au marcat ultimii ani ai actriței

Potrivit declarațiilor tatălui său, Daveigh Chase s-a confruntat cu dependența de droguri încă din adolescență, începând cu vârsta de 13 ani. Relațiile cu familia s-au deteriorat în timp, iar în ultimii ani cei doi nu mai păstrau legături apropiate.

Daveigh Chase

Daveigh Chase / sursa foto: captură video

Informațiile privind dependența și situația sa socială oferă context asupra ultimilor ani din viața fostei actrițe, însă raportul oficial nu indică alte circumstanțe care să modifice cauza decesului stabilită de medicii legiști.

Daveigh Chase a devenit celebră încă din copilărie

Daveigh Chase a fost una dintre cele mai cunoscute actrițe-copil ale începutului anilor 2000. Ea a fost aleasă la vârsta de opt ani pentru a interpreta vocea lui Lilo în animația Disney „Lilo & Stitch”, rol care i-a adus notorietate la nivel internațional.

În același an, publicul a remarcat-o și în filmul horror „The Ring”, unde a interpretat-o pe Samara, unul dintre cele mai cunoscute personaje din gen. Pentru această interpretare a primit premiul MTV Movie Award pentru cel mai bun personaj negativ.

O filmografie apreciată

Pe lângă rolurile din „Lilo & Stitch” și „The Ring”, Daveigh Chase și-a împrumutat vocea personajului principal din versiunea în limba engleză a filmului de animație japonez „Spirited Away”. De asemenea, a apărut în producții precum „Donnie Darko” și serialul „Oliver Beene”.

Potrivit IMDb, actrița s-a născut în Las Vegas și a crescut în Albany, statul Oregon. A început să cânte și să danseze încă de la vârsta de trei ani, iar cariera artistică a debutat la scurt timp după aceea.

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