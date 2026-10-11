Europarlamentarul Raphaël Glucksmann a câștigat duminică alegerile primare ale stângii franceze, obținând 66,17% din voturi și devenind candidatul taberei de stânga care nu îl susține pe comunistul Jean-Luc Mélenchon pentru alegerile prezidențiale din 2027, potrivit Le Figaro.

Liderul partidului Place Publique a obținut 79.613 voturi, devansându-l categoric pe Olivier Faure, primul secretar al Partidului Socialist, care a primit 14,46%.

Victoria reprezintă un pas important pentru ambițiile politice ale lui Glucksmann, însă acesta trebuie acum să își consolideze sprijinul în interiorul stângii și să ajungă la un acord cu rivalii învinși în scrutin.

Printre aceștia se numără Olivier Faure și Ségolène Royal. În plus, europarlamentarul ar putea avea de înfruntat competiția fostului președinte François Hollande, fost președinte al Franței, care și-a exprimat intenția de a participa la cursa prezidențială.

Imediat după anunțarea rezultatului, Glucksmann a transmis că obiectivul său depășește rivalitățile din interiorul stângii.

„Nu suntem aici pentru a câștiga o dispută în interiorul stângii. Suntem aici pentru a câștiga alegerile prezidențiale: pentru a întoarce pagina macronismului, pentru a împiedica extrema dreaptă și pentru a schimba viețile oamenilor”, a scris acesta pe rețeaua X.

Olivier Faure l-a felicitat pe câștigător, însă reacția sa a fost descrisă de publicația Le Figaro drept rezervată.

În schimb, François Hollande, care nu a participat la alegerile primare, i-a transmis un mesaj de felicitare, apreciind că rezultatul „clarifică o direcție și inițiază un proces care ar trebui să ofere un impuls”.

Întrebat despre fostul președinte într-un interviu televizat, Glucksmann a afirmat că acesta este binevenit în proiectul său politic. El a insistat că stânga trebuie să intre unită în competiția electorală.

Hollande, fost câștigător al alegerilor primare socialiste din 2011, nu a confirmat însă dacă va accepta oferta. Până la scrutinul prezidențial din mai 2027, Glucksmann va trebui să transforme victoria internă într-o alianță capabilă să mobilizeze electoratul de stânga.