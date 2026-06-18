Reprezentanții PSD au solicitat conducerii PNL să îi retragă sprijinul politic primarului general al Capitalei, Ciprian Ciucu, după ce acesta a fost plasat sub control judiciar de procurorii DNA pentru luare de mită. Social-democrații au invocat, în acest context, principiile de integritate pe care liberalii le-au cerut de-a lungul timpului altor partide aflate în situații similare.

PSD a mai transmis ptrintr-un comunicat că, după punerea sub control judiciar a primarului Ciprian Ciucu, sub acuzația de luare de mită, conducerea PNL „trebuie să dispună de urgență suspendarea acestuia din toate funcțiile deținute în partid și să îi retragă sprijinul politic pentru exercitarea funcției de primar general al Capitalei".

Totodată, PSD a afirmat că Ciprian Ciucu „trebuie să aplice în cazul său exact ceea ce pretindea altora aflați într-o situație similară", și anume să facă „pasul în spate" din funcția de demnitate publică, astfel încât faptele de corupție pentru care este acuzat să nu afecteze imaginea instituției pe care o reprezintă.

PSD a formulat în comunicat patru cerințe concrete, pe care le-a prezentat ca fiind consecvente cu pozițiile publice adoptate anterior de liberali. Social-democrații au cerut ca PNL și primarul Ciucu să se abțină de la orice comentariu cu privire la deciziile magistraților, apreciind că orice astfel de intervenție reprezintă o formă de presiune politică asupra justiției.

De asemenea, PSD a solicitat ca prezumția de nevinovăție să nu fie invocată ca justificare pentru menținerea în funcție, considerând că aceasta „nu poate justifica menținerea unui penal în funcții publice". Retragerea din politică și revenirea exclusiv în cazul unui achit definitiv și irevocabil au fost prezentate ca singurele opțiuni acceptabile.

PSD a mai cerut inversarea sarcinii probei, respectiv ca Ciprian Ciucu să fie solicitat să își demonstreze singur nevinovăția față de faptele pentru care este acuzat. În fine, în cazul în care primarul general ar refuza să se retragă, PSD a precizat că PNL ar trebui să ceară bucureștenilor să protesteze pentru ca „penalul Ciucu să nu mai ocupe funcții publice".

Pe lângă cerințele adresate PNL, reprezentanții PSD au solicitat și tuturor organizațiilor neguvernamentale care au militat pentru combaterea corupției să acționeze cu aceeași energie pentru condamnarea publică a primarului general Ciprian Ciucu, înainte de pronunțarea unei decizii definitive și irevocabile a instanțelor de judecată.

Primarul general al Capitalei, Ciprian Ciucu, a fost plasat sub control judiciar de procurorii Direcției Naționale Anticorupție pentru luare de mită. Potrivit anchetatorilor, faptele vizate au avut loc în perioada în care Ciucu îndeplinea funcția de primar al Sectorului 6.

Procurorii au susținut că acesta ar fi primit foloase necuvenite, constând în servicii de publicitate și consultanță electorală în toamna anului trecut, din partea a doi oameni de afaceri care dezvoltau un proiect imobiliar, în schimbul îndeplinirii atribuțiilor de serviciu legate de procedurile administrative referitoare la acel proiect.