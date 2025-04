Procurorul general al SUA susține pedeapsa cu moartea pentru cele mai grave infracțiuni

Pam Bondi, procurorul general al Statelor Unite, și-a justificat duminică decizia de a cere pedeapsa cu moartea pentru presupusul ucigaș al unui lider din domeniul asigurărilor de sănătate, subliniind că administrația Trump va solicita această pedeapsă „ori de câte ori va fi posibil”.

„Instrucţiunile preşedintelui sunt foarte clare: trebuie să cerem pedeapsa cu moartea ori de câte ori este posibil”, a precizat procurorul general al SUA, la Fox News.

Donald Trump a semnat un ordin executiv imediat ce a revenit la Casa Albă, la 20 ianuarie, care solicită pedeapsa cu moartea pentru cele mai grave infracțiuni, precum și pentru uciderea polițiștilor sau pentru infracțiuni comise de străini fără statut legal.

Procurorul general a anunțat, pe 1 aprilie, că a solicitat procurorilor federali să ceară pedeapsa cu moartea în cazul lui Luigi Mangione, acuzat de uciderea, pe 4 decembrie, a lui Brian Thompson, CEO al UnitedHealthcare, cel mai mare asigurător privat de sănătate din SUA.

U.S. Attorney General Pamela Bondi directs prosecutors to seek the death penalty for Luigi Mangione. pic.twitter.com/hXH3whoRkx

— Pop Base (@PopBase) April 1, 2025