International Cine este Luigi Mangione, ucigașul lui Brian Thompson. Schimbarea misterioasă de acum șase luni







Primul lucru pe care îl face un ucigaș fugar e să scape de orice indicii care îl leagă de crimă. Luigi Mangione, arestat luni de poliție într-un McDonald's din Altoona, Pennsylvania, la 400 de kilometri de Hilton din New York unde l-a ucis miercurea trecută pe șeful United HealthCare, Brian Thompson, purta asupra lui arma și amortizorul de sunet folosite pentru a comite delictul, documente false cu patru nume diferite, inclusiv cel utilizat pentru a se înregistra la hostelul în care a dormit înainte de a ucide și de asemenea un manifest politic anticapitalist prin care își revendică actul violent: "Îmi cer scuze pentru traumele create, dar trebuia să o fac, trebuia să elimin acest parazit...".

Ucigașul lui Thompson nu era un asasin profesionist, ci un extremist motivat politic, un inginer cu un curriculum academic excelent. Un mare iubitor de tehnologie: poate de aceea și-a atacat victima cu o armă făcută cu o imprimantă 3D. Nu a încercat să fugă în străinătate, așa cum ar fi fost rațional, având în vedere ancheta declanșată după crima sa.

Luigi Mangione absolvent al Universității din Pennsylvania

Aproape pare că acest tânăr de 26 de ani de origine italiană născut în Maryland, care a absolvit Universitatea din Pennsylvania, până în 2023 inginer la TrueCar, o companie din Santa Monica, în California, care vinde mașini online și care anterior își petrecuse un semestru de smart working în Honolulu, Hawaii, a presupus că l-ar fi prins mai devreme sau mai târziu și și-a pregătit apărarea.

După capturare, au apărut imediat indicii răsunătoare. Primarul orașului New York, Eric Adams, și Jessica Tisch, șefa poliției din New York, au convocat o conferință de presă pentru a anunța capturarea chiar înainte ca detectivii lor să sosească în Altoona. Apoi au fost suficiente câteva verificări pentru a confirma că Mangione este ucigașul lui Thompson: seara a fost pus sub acuzare de Tribunalul din Blair County (unde s-a prezentat deja în fața judecătorului) pentru deținere ilegală de arme și documente false și pentru că și-ar fi declarat o identitate falsă, în timp ce la New York procurorul districtual din Manhattan l-a acuzat pentru crimă și a inițiat procedurile de extrădare din Pennsylvania.

Bunicul său este un dezvoltator imobiliar

În manifestul pe care îl avea asupra sa Mangione a avut grijă să clarifice că nu are complici: "Am acţionat singur". În ce privește motivațiile, a dat o politică generală, referitoare la ostilitatea sa față de inechitățile sistemului capitalist, care sunt deosebit de extreme și au cele mai grave consecințe sociale în lumea sănătății private. La aceasta a adăugat o motivație personală: un fel de răzbunare pentru suferința unora dintre rudele sale, care nu au putut primi un tratament adecvat. Probabil că vorbește despre el însuși.

Cu siguranță nu provine dintr-o familie săracă: bunicul său este un dezvoltator imobiliar cu o bogăție imensă de cluburi country, posturi de radio și un lanț de aziluri de bătrâni, dintre care unul este deținut de tatăl lui Luigi care a lucrat când încă avea 16 ani ca voluntar într-una dintre aceste unități. În Baltimore, Mangione a frecventat Gilman, un liceu excelent (taxă de 40.000 de dolari pe an), absolvind primul în clasă și susținând un discurs public de absolvire plin de elogii pentru o școală care îi dăduse "un curaj incredibil de a merge să exploreze orizonturi necunoscute".

Luigi Mangione, văzut de prieteni. O persoană deschisă, sociabilă, obișnuită să gândească în profunzime

Apoi și diploma de licență la o academie excelentă: Universitatea din Pennsylvania, o universitate de elită, și primele angajări ca inginer. Amintit de toți prietenii săi ca o persoană deschisă, sociabilă, obișnuită să gândească în profunzime. Promotor de cluburi de carte, activ pe rețelele de socializare, unde a comentat 300 de cărți pe care le-a citit sau pe care intenționa să le citească, scrie corriere.it.

Dar totul s-a schimbat în urmă cu șase luni, când Luigi a dispărut brusc de pe rețelele de socializare și nu a mai apărut nici măcar cu familia și prietenii. O schimbare misterioasă, legată cu siguranță de apropierea sa față de filozofia teroristului anarhist Unabomber, pe care l-a lăudat în ianuarie, comentând un vechi manifest ideologic al său pe site-ul Goodreads.

Este poate un fapt traumatizant, o traumă fizică, care contribuie la transformarea unui student strălucit într-un justițiar ostil managerilor din domeniul sănătății. Luigi suferea încă din copilărie de la o deplasare a unor vertebre.

S-a antrenat pe pereți de stâncă artificială în sala de sport

În ciuda acestui fapt, s-a antrenat pe pereți de stâncă artificială în sala de sport, în timp ce mergea la școala de windsurfing din Honolulu. A căzut, s-a lovit la spate, patologia i se agravează. Anul trecut, a fost operat la coloană. Prietenilor care l-au întrebat cum a decurs, le-a răspuns că este o poveste lungă.

Unora le-a trimis imagini cu raze X, în care coloana putea fi văzută aliniată chiar și cu ajutorul protezelor. La început, spunea că se simțea adesea amorțit, incapabil să ducă o viață socială normală și să aibă relații. Apoi, a dispărut. Întuneric? Suferinţă? A dezvoltat dependențe de analgezice opioide, care i-au modificat personalitatea? Magistratului la primul său interogatoriu i-a spus că nu are probleme cu drogurile sau de sănătate mintală.

Captura a răsturnat definitiv teoriile celor care se gândiseră la un asasin, poate plătit de alți manageri din domeniul sănătății: United HealthCare este în anchetă și se pare că Thomson, care era și el cercetat, începuse să colaboreze cu autoritățile. Misterul armei, care a dispărut, nu a fost găsită nici măcar după ce s-a căutat pe fundalul lacurilor din Central Park. Puzzle-ul rucsacului găsit în parc, plin cu bancnote din jocul Monopoly, a fost anulat. Rămâne de înțeles cum știa Mangione la ce oră și din ce intrare laterală ar fi intrat Thompson în hotelul Hilton. (Traducerea-Rador)