Crima care a zguduit America. Suspect în cazul uciderii directorului executiv din domeniul sănătății, arestat în Pennsylvania







Crima rezolvată. Luigi Mangione, un tânăr de 26 de ani, a fost arestat luni dimineață la un McDonald’s din Altoona, Pennsylvania. Fiind principalul suspect în cazul uciderii directorului executiv Brian Thompson în Manhattan, New York. Incidentul, care a zguduit opinia publică, a scos la iveală nemulțumiri legate de industria americană a asigurărilor de sănătate. Mangione era chinuit de dureri la coloană.

Crima care a zguduit America

Poliția locală a primit un apel puțin după ora 9 a.m., de la o persoană care a remarcat că unul dintre clienții restaurantului semăna cu suspectul căutat de autoritățile din New York. Mangione stătea liniștit, purta o mască chirurgicală albastră și lucra la un laptop. După ce ofițerii i-au cerut să își dea jos masca, l-au identificat imediat. Întrebat dacă a fost recent în New York, s-a schimbat la față. Mangione „a devenit tăcut și a început să tremure”, conform documentelor.

Polițiștii au găsit asupra sa o armă, un amortizor de zgomot și un permis de conducere fals, toate similare cu cele utilizate în cazul crimei din 4 decembrie. De asemenea, suspectul avea asupra sa un manifest de trei pagini, scris de mână. În care critica vehement industria de sănătate pentru punerea profitului înaintea intereselor pacienților. „Acești paraziți au meritat-o,” scria Mangione, menționând direct compania UnitedHealthcare, unde victima era director executiv.

Dureri de spate au dus la izolarea sa

În notă, Mangione condamnă practicile companiilor din domeniul sănătății și susține că nu a colaborat cu nimeni pentru actul său. „Nu lucram cu nimeni”, a scris el, acuzând marile companii că prioritizează profitul în detrimentul sănătății publice.

Mangione a trăit o mare parte din viața sa cu dureri cronice de spate, care i-au influențat puternic calitatea vieții. Prieteni apropiați și cunoscuți ai acestuia din Honolulu au declarat că Mangione era un individ inteligent și optimist, dar afectați de suferința sa fizică. R.J. Martin, fondatorul comunității Surfbreak, l-a descris ca fiind un „membru ideal” care împărtășea valorile de colaborare și dăruire ale comunității.

Cu toate acestea, Mangione s-a confruntat cu provocări semnificative, inclusiv izolarea personală cauzată de starea sa de sănătate. Familia lui Mangione s-a declarat șocată de arestarea acestuia. Nino Mangione, un văr al suspectului și delegat al statului Maryland, a emis o declarație în care și-a exprimat sprijinul pentru familia victimei și a cerut rugăciuni pentru toate părțile implicate.

Crima și un posibil motiv ideologic

Manifestul descoperit de autorități sugerează o motivație legată de nemulțumirea față de sistemul de sănătate american. Mangione a criticat creșterea capitalizării pieței companiilor precum UnitedHealthcare, afirmând că speranța de viață a americanilor nu a crescut corespunzător. Acesta a fost un punct central al declarației sale, indicând o posibilă radicalizare bazată pe idei economice și sociale.

Luigi Mangione provine dintr-o familie respectată din Maryland și are o educație impresionantă. A urmat un liceu de prestigiu în Baltimore și a absolvit Universitatea din Pennsylvania cu diplome în inginerie. Pe rețelele sociale, posta despre teme legate de autodepășire, alimentație sănătoasă și critici asupra tehnologiei moderne. Cu toate acestea, în ultimele luni, prietenii și familia au observat o retragere socială, cauzată, se pare, de probleme cronice de sănătate.

Acuzații

Mangione a fost acuzat de crima de gradul doi și de infracțiuni legate de arme și falsificare de documente. Autoritățile din Pennsylvania au formulat acuzații suplimentare, inclusiv port de armă fără permis. Suspectul se află acum în custodie, fără posibilitatea de eliberare pe cauțiune. În ciuda acuzațiilor, Mangione ar putea încerca să blocheze extrădarea către New York. Dacă va refuza transferul, guvernatorul New York-ului, Kathy Hochul, va trebui să solicite oficial guvernatorului Pennsylvaniei extrădarea acestuia.

Uciderea lui Brian Thompson a atras atenția asupra frustrărilor americanilor față de sistemul de sănătate. Cazul rămâne în continuare sub anchetă, iar detaliile despre viața și motivele lui Mangione oferă o perspectivă asupra unui individ aparent incapabil să comită o crimă atât de brutală, scrie New York Times.