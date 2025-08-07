Social Procedura de închidere a granițelor, adoptată. Ce este și când se activează







Actul normativ care stabilește modalitatea în care se face închiderea granițelor este HG 614/2025 și are aplicabilitate din această lună. Documentul vine în contextul în care din martie am intrat în Schengen.

Motivația pentru care acest document a fost aprobat este alinierea la cerințelele Regulamentului (UE) 2016/399 al PE, cunoscut sub numele de Codul Frontierelor Schengen. Drept urmare, documentul stabilește că reintroducerea controalelor se va face prin hotărâre de Guvern. Acest lucru va fi făcut doar dacă este strict necesar.

Măsura va fi adoptată numai dacă este proporțională cu situația, pentru a răspunde unei amenințări grave la adresa ordinii publice sau a securității interne. Și se va face doar la propunerea autorităților naționale competente în domeniul apărării, ordinii publice, securității naționale sau sănătății publice.

Cât privește eventualele perioade, acestea sunt stabilite de Codul Frontierelor Schengen. Cât privește evaluarea necesității unei astfel de măsuri, aceasta va fi decisă de CNCAOP din cadrul MAI, dacă este vorba de amenințări la adresa ordinii publice sau securității interne. În cazul în care vorbim despre amenințări legate de sănătatea publică evaluarea va fi făcută de către Departamentul pentru Situații de Urgență.

În baza evaluărilor cele două instituții pot decide să propună reintroducerea controalelor. Aceste decizii vor avea și în cuprins și criteriile și informațiile relevante din Codul Frontierelor Schengen. De asemenea în HG este stabilită și procedura legat de carcaterul previzibil sau imprevizibil al amenințărilor.

Dacă este vorba despre amenințări interne, avertizarea se va întâmpla cu 90 de zile anterior desfășurării evenimentelor. În situațiile legate de sănătatea publică decizia va fi dată la 48 de ore de la primirea datelor. De asemenea se acordă o atenție deosebită amenințărilor teroriste. SRI este autoritatea competentă în acest caz.

Iar Guvernul introduce de urgență măsura controalelor. În act se mai precizează că raportarea și transparența sunt două aspecte extrem de importante.