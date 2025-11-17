Probleme pentru Survivor 2026: multe vedete au refuzat oferta

Un nou sezon din Survivor va debuta în primăvara anului 2026, însă, pentru prima dată, show-ul nu va mai fi difuzat de Pro TV, ci de Antena 1. Producătorii lucrează intens pentru ca sezonul să fie spectaculos, însă întâmpină și dificultăți în recrutarea vedetelor pentru echipa Faimoșilor.

Trustul Intact a început selecția propriilor vedete, însă multe au refuzat invitația. Motivele sunt clare: plecarea era programată pentru 20 decembrie, chiar înainte de sărbători, iar condițiile din junglă – ploaie tropicală, dormit pe nisip și mâncare limitată – nu se potriveau cu stilul lor de viață.

Astfel, producătorii au trecut la variante alternative, căutând vedete care să aducă atât experiență, cât și momente memorabile pentru public.

Printre primele nume vizate s-a aflat Alexandru Ciucu, designerul Casei Regale și fostul soț al Alinei Sorescu. Om obișnuit cu luxul, costumele la comandă și viața la patru ace, Ciucu ar putea reprezenta o surpriză totală în decorul dur al junglei. Cum se va descurca în condiții extreme, cu focul de făcut sau dormit pe nisip ud, rămâne de văzut.

De asemenea, Stelian Ogică, cunoscut sub numele de „Spaima loteriei”, este și el „în cărți”. Experiența sa cu situații-limită și rezistența psihică îl fac un candidat valoros, capabil să aducă momente virale și replici memorabile. Profesional, Ogică pare pregătit pentru provocările Survivor, chiar dacă pe plan personal traversează o perioadă dificilă după despărțirea de fosta soție.

Au existat și refuzuri. Influencerița Naddhu, iubita lui Dj Deny, a spus că nu se simte pregătită pentru provocările junglei. Ea a declarat că nu poate sta nespălată prea mult timp.

„Nu cred că e ceva greșit să îți placă confortul sau să îți dai seama că ești genul de om care preferă confortul. Până la urmă, pentru asta muncesc în viață. Să fiu confortabilă. Revenind la Survivor, voi vă dați seama că oamenii ăia nu se spală pe dinți? Nu se spală pe corp! Eu când intru în mare, simt sare aia pe corp și în păr, mă simt murdară. Poate sunt eu sclifosită!”, a spus ea pentru Cancan.

Și vloggerul Ceanu Zheng, fost partener al Iulianei Beregoi și Andreei Bostănică, a primit ofertă, dar încă nu și-a confirmat participarea.