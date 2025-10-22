Când începe Survivor România. Competiția se mută pe Antena 1

Una dintre cele mai populare emisiuni de aventură din lume, Survivor România, își schimbă casa. Începând din 2026, show-ul va fi difuzat de Antena 1, care a cumpărat drepturile de producție și difuzare ale formatului internațional. Decizia marchează o nouă etapă în strategia postului de a domina segmentul de reality show-uri din România.

După ani de succes la Pro TV, Survivor își mută tabăra într-o nouă grilă. Antena 1 își propune să transforme formatul într-un spectacol complet, alăturându-l altor producții de top precum Asia Express, Power Couple și Insula iubirii.

Directorul general al televiziunii, Mihai Ioniță, a explicatcă această achiziție consolidează poziția postului pe piață.

Conform informațiilor din culise, primăvara anului 2026 va marca debutul oficial al noului sezon Survivor România la Antena 1. Prima ediție este programată să fie difuzată în prima parte a lunii martie, cel mai probabil pe 8 martie, într-o duminică seară.

Grila postului va fi organizată astfel încât să mențină un flux constant de formate majore pe tot parcursul anului. Planul de difuzare va arăta așa:

Ianuarie – martie: Power Couple

Martie – iunie: Survivor România

Vara: Insula iubirii

Toamna: Asia Express

Cu o astfel de structură, Antena 1 se asigură că va rămâne în atenția publicului pe tot parcursul anului, oferind producții de divertisment de amploare, una după alta.

Sursele din interiorul postului susțin că Power Couple va reveni la începutul anului 2026, în formatul deja cunoscut. Emisiunea va ține publicul în priză până la începutul lui martie, moment în care Survivor va prelua prime-time-ul de weekend.

După încheierea competiției din junglă, vara va fi dedicată testelor de iubire și tentațiilor din Insula iubirii, urmată în toamnă de o nouă ediție Asia Express, filmată într-o destinație încă neanunțată.

Astfel, Antena 1 devine singurul post de televiziune din România care acoperă fiecare sezon cu un reality show de anvergură internațională.

Producătorii anunță deja un format reinventat: probe mai dure, decoruri spectaculoase și o distribuție surprinzătoare. Se poartă discuții pentru selectarea unei noi gazde a emisiunii, care urmează să fie anunțată la începutul anului viitor.

Înscrierile pentru casting sunt deja deschise, iar doritorii pot aplica pe site-ul Antenei 1. Cei selectați vor trăi experiența completă Survivor: viață în condiții extreme, confruntări fizice, strategii de echipă și lupta pentru supraviețuire – toate într-un decor exotic.