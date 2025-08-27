Social Primăria Timișoara intră în forță pe piața imobiliară. Două dintre achiziții, de la cel mai bogat clan, Cârpaci







Aleșii locali și-a dat votul pentru pentru mai multe achiziții imobiliare. Cea mai disputată achiziție e cea a uneia dintre cele mai spectaculoase proprietăți din Timișoara, Casa Mühle. Pentru aceasta clanul Cârpaci vrea 3,7 milioane de euro. În urmă cu mai mulți ani, proprietatea era scoasă la vânzare pentru două milioane de euro. Și Universitatea Politehnica din Timițoara ar fi interesată de achiziționarea imobilului de patrimoniu care a aparținut unui florar imperial.

Consilierul AUR Vasile Sârbu, de obicei vocea opoziției din Consiliul local Timișoara, a cerut să se studieze varianta exproprierii nu a cumpărării în cazul Casei Mühle. Acesta consideră că imobilul ar putea fi expropiat pentru cauze de utilitate publică. În plus, instanța a arătat că imobilul a fost dobândit ilegal de clanul timișorean cu nenumărate proprietăți în oraș. Instanța i-a obligat pe cei care acum vor să vândă imobilul să-l aducă la forma inițială după ce l-au mutilat.

Consilierul AUR crede că variata corectă este exproprierea pentru cauze de utilitate publică. "Cum se justifică, moral și față de cetățenii Timișoarei, faptul că pe proprietarii care au distrus un monument istoric și au fost acționați în instanță de către primărie, aceasta îi premiază? Cu o tranzacție direct pe sume foarte mari de bani", a vrut să afle consilierul AUR.

Chiar dacă aleșii par să nu excludă varianta exproprierii, viceprimarul Paula Romocean a explicat că a fost împuternicită „comisia de negociere cu terții pentru a discuta cu proprietarii. Să vedem dacă reușim să ajungem la o înțelegere. Nu va fi o negociere ușoară. Cred că Consiliul Local Timișoara și Primăria Timișoara trebuie să facă tot ce îi stă în putință ca acest imobil să fie redat timișorenilor și orașului".

Pe lângă Casa Mühle, un teren de lângă Liceul Ion Vidu, o clădire din Iosefin, una de pe Gheorghe Lazăr, dar și apartamente aparținând unui lui Micluți (Cârpaci) Pedone sunt pe lista de achiziții a municipalității. Comisia de negociere cu terții e împuternicită să cumpere terenul de 682 mp de pe str. Ion Vidu, nr.15. pentru o sală de sport și de repetiții pentru elevii de la Liceul de Arte.

O clădire din Treboniu Laurean pentru care proprietarul cere doar 650.000 de euro, deși clădirea a fost evaluată la peste un milion de euro, pare a fi o oportunitate de achiziție. La capitolul oportunități de achiziții, Primăria Oradea își exercită dreptul de preempțiune pentru un apartament de pe strada Gheorghe Lazăr. Prețul de vânzare ar fi de 200.000 de lei. Acesta a fost evaluat la 88.000 de euro, adică de peste 440.000 de lei.

Prin exercitarea dreptului de preempţiune, a mai fost aprobată și cumpărarea a două apartamente, două garaje și două magazii dintr-o clădire istorică de pe bulevardul 16 Decembrie 1989. Suma cerută e de 120.000 de euro. Acestea aparțin lui Micluți Pedone, fost Cârpaci Pedone