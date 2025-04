Politica Ponta promite reduceri de taxe și tichete pentru bugetari







Victor Ponta, candidat la alegerile din luna mai, și-a prezentat planul economic prezidențial. Fostul premier spune că situația actuală a României este aproape de o criză mai profundă decât cea din 2009. Totuși, fostul lider PSD susține că are soluții concrete pentru a asigura un nivel de trai decent pentru cetățeni.

Ce măsuri economice ar aplica Victor Ponta

Fostul premier a propus reducerea TVA pentru toate alimentele. El a amintit de momentul în care TVA a ajuns de la 24% la 9%, iar prețurile au scăzut semnificativ.

1. TVA de 5% pentru alimente

„Trebuie, de la 1 iulie, TVA-ul la toate alimentele redus la 5%. Am văzut propunerile făcute, dar vorbim de alimente. Când am redus TVA de la 24% la 9% s-au ieftinit și am încasat mai mulți bani, pentru că înainte se făcea evaziune și se aducea din afară”, arată Victor Ponta.

2. Nivelul taxelor, menținut la același nivel până la 31 decembrie 2026

În contextul în care ar ajunge la Cotroceni, fostul premier ar face demersurile necesare pentru a opri creșterea taxelor.

„Voi cere Guvernului, ca până pe 31 decembrie 2026, să semnăm un moratoriu că nu va crește TVA-ul sau vreo altă taxă. Deoarece companiile nu investesc pentru că nu știu ce se întâmplă cu taxele, astfel că nu își pot face un plan de afaceri”, mai arată el.

3. Importurile din Ucraina

În opinia sa, importurile de produse agroalimentare din Ucraina ar trebui oprite până la finalul acestui an.

„Trebuie ca până pe 31 decembrie 2026 să oprim toate importurile de produse agroalimentare din Ucraina. Vrem să îi ajutăm, dar nu să distrugem agricultura și producătorii români”, a explicat fostul premier.

4. Acordarea, din nou, a facilităților din construcții, agricultură și IT

În plus, fostul lider PSD susține că facilitățile pentru cei din IT, agricultură și construcții ar trebui menținute în România.

„La 1 iulie 2025, toate facilitățile în IT, agricultură și construcții trebuie să fie repuse în practică, și scrise în acel moratoriu că nu se modifică până pe 31 decembrie 2026”, a explicat candidatul independent.

Sprijin pentru sectorul turismului

Dacă ar ajunge la Cotroceni, fostul lider PSD nu ar ocoli nici sectorul turismului. Victor Ponta susține că tichetele de vacanță ar trebui păstrate în forma inițială.

5. Revenirea la tichetele de vacanță de 1.600 de lei

„Vreau de la 1 iunie, tichetele de vacanță să fie redate la valoarea lor inițială. HoReCa este afectată foarte grav, iar chiar de Paște a fost resimțită această scădere”, a mai spus el.

Victor Ponta, despre pensiile mici și impozitul pe dividende

O altă măsură promovată de candidatul independent este revenirea la impozitul de 5% pe dividende.

6. Revenirea la impozitul de 5% pe dividende

„Țin foarte mult să revenim la impozitul de 5% pe dividende și vreau să ne asumăm să nu schimbăm acest lucru până pe 31 decembrie 2026”, a adăugat el.

De asemenea, eliminarea impozitului pe salariul minim ar fi o prioritate pentru candidatul independent.

7. Impozit 0 pe salariul minim și pensiile mici

„Eliminarea impozitului de 10% pentru salariul minim și pentru pensiile până la valoarea salariului minim. În acel moment este încă un sprijin pentru firme și pentru angajați ca să plătească la alb”, potrivit planul ui său economic.

Alte măsuri propuse de actualul candidat independent

Fostul premier susține taxarea inversă la TVA și ridicarea subvențiilor pentru animale la nivel european.