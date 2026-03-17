Victor Ponta i-a luat apărarea Ioanei Băsescu, în dosarele DNA. Ce a spus despre mama lui Bolojan

Fostul premier Victor Ponta a criticat reacțiile publice legate de momentul în care mama sa a fost dusă la audieri de DNA, în 2015. De asemenea, el i-a luat apărarea Ioanei Băsescu, afirmând că „e o porcărie să-i faci dosare penale” fiicei fostului președinte. „Se bucurau: «Au luat-o pe mama lui Ponta la DNA»”, a spus acesta, la emisiunea „Ai Aflat! Cu Ionuț Cristache”.

Fostul premier a afirmat că unele persoane s-au bucurat când mama sa a fost dusă la DNA, în timp ce, în cazul mamei lui Bolojan, aceasta a fost descrisă drept „o mamă extraordinară”.

„Se bucurau: «Au luat-o pe mama lui Ponta la DNA». Dar când a vorbit mama lui Bolojan: «Dom’le, ce mamă extraordinară». Da, o mamă extraordinară, mama domnului Bolojan, eu spun, mi se pare o femeie extraordinară, dar când au luat-o pe mama mea cu duba vă bucurați! Deci, de asta m-am aprins așa”, a spus acesta.

Reamintim că, în martie 2015, mama lui Victor Ponta, Cornelia Naum, a fost audiată la DNA Ploiești, în calitate de martor, într-un dosar de fraudă cu fonduri europene care îl viza pe ginerele său, Iulian Herțanu, cumnatul fostului premier.

Ponta a vorbit și despre dosarele penale care au vizat-o pe Ioana Băsescu. Aceasta a fost condamnată în 2021 la cinci ani de închisoare pentru instigare la delapidare și instigare la spălare de bani, faptele fiind legate de campania electorală din 2009 a fostului președinte, iar acestea s-au prescris în 2023.

De asemenea, în februarie 2025, Ioana Băsescu a fost cercetată ca martor în dosarul Nordis, fiind suspectată că ar fi încheiat, în calitate de notar, tranzacțiile imobiliare ale firmei.

„Nu mă poți bănui de prietenie cu Băsescu, dar e o mare porcărie să-i faci dosare penale fetei lui Băsescu. Se bucurau USR-iștii: «Ce bine, c-o bagă la pușcărie!» Stați măi, bateți-vă cu Băsescu, nu cu fata”, a spus acesta.

Fostul premier a continuat declarațiile, afirmând că este „condusă de nebuni fără frică de Dumnezeu”.

„În ce țară vrem să trăim? Într-o țară condusă de niște nebuni, cărora nu le e frică de Dumnezeu? Sau vrem, totuși, să se calmăm, să ne liniștim, să încercăm să facem? Ce țară lăsăm copiilor noștri? Ce le spun eu copiilor mei? «Să stai în România mă, că aici o să fie unii niște psihopați care o să te înjure de ce vrei să vii acasă din război»”, a spus acesta.